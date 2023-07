LA RICONOSCETE DAL ROTONDO SENO CHE NASCONDE DIETRO IL BRACCIO? O DALLA SAPIENTE MANO DELL’ESTETISTA CHE NON SI LASCIATA SCAPPARE NEMMENO UN PELO? - LA BOMBA SEXY HA MOLLATO IL FIDANZATO A CASA ED È VOLATA CON LE AMICHE SU UN'ISOLA DOVE, PER UNO STRANO SCHERZO DEL DESTINO, HA INCONTRATO L’EX - POCHI GIORNI FA HA FATTO L’ENNESIMA GAFFE SUI SOCIAL, SCATENANDO LE PRESE PER I FONDELLI DEI SUOI HATER…

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

giulia de lellis 8

Giulia De Lellis sexy a Mykonos. L'influencer è volata nell'isola greca con le amiche per una vacanza a base di relax e allegria. In bikini arancione sfoggia le curve strepitose e, dopo un bagno in piscina, via il reggiseno per qualche scatto in topless. La stessa meta è stata scelta anche dal suo ex, Andrea Damante, approdato sugli stessi lidi proprio in questi giorni.

Giulia De Lellis gioca a fare la bomba sexy e ci riesce benissimo. Al tramonto in piscina regala ai follower una serie di scatti infuocati. Le pose sono sensuali e ammiccanti e le inquadrature tattiche, lei si diverte a stuzzicare i follower e si lascia immortalare da ogni lato. Poi cambio di look e pronta per la serata glamour, con un completo sensuale e malizioso fatto apposta per sedurre.

[…]

ARTICOLI CORRELATI

giulia de lellis 9 giulia de lellis 5 giulia de lellis 2 giulia de lellis 1 giulia de lellis 13 giulia de lellis 10 giulia de lellis 12 giulia de lellis 11 giulia de lellis 3 giulia de lellis 7 giulia de lellis 6 giulia de lellis 4