15 ott 2023 17:18

LA RICONOSCETE DALLA TETTA O DAL TATTOO? HA UNA SORELLA CON LA QUALE È RIUSCITA A STARE SULLA CRESTA DELL’ONDA PUR NON AVENDO PARTICOLARI TALENTI: DOPO AVER DIMOSTRATO CHE LA MUSICA NON ERA IL SUO MESTIERE, SI È DEDICATA AI REALITY PER POI TORNARE TV IN UN FAMOSO PROGRAMMA MEDIASET – MA È SUI SOCIAL CHE MOSTRA IL MEGLIO DI SÉ AI PIPPAROLI CHE VENGONO ALLIETATI DALLE SUE IMMAGINI ARRAPANTI IN BIKINI E…