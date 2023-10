LA RICONOSCETE DALLE TETTE CHE STRABORDANO DAL COSTUME FLOREALE? - VISTE LE TEMPERATURE BOLLENTI "SVACCANZA" IN COSTA AZZURRA INSIEME AL SUO PARTNER, CHE SI È PORTATO DIETRO TUTTA LA SUA BANDA - POI SI E' MESSA A SFRECCIARE CON LA MOTO D'ACQUA NELL'AZZURRO MARE DI ANTIBES. DI CHI SI TRATTA?

Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri e Carola Uber per “Chi”

FRANCESCO TOTTI NOEMI BOCCHI

Noemi Bocchi ha preparato una sorpresa per il proprio compagno. Con la scusa di andare con lui a Genova per vedere la partita Genoa-Roma, infatti, Noemi ha organizzato un weekend in barca in Costa Azzurra con i figli e gli amici. Ha noleggiato uno yacht da sogno e, al termine della gara, ha portato Totti e gli altri invitati ad Antibes. Ed eccola sfrecciare sulla moto d’acqua con il capitano, che qui veste il ruolo di comandante in seconda. […]

TOTTI E NOEMI BOCCHI

Noemi si è dedicata completamente a Totti, al suo benessere, lo ha fatto sentire importante: non che Ilary non lo facesse, ma, dopo vent’anni da signora Totti, stava godendo anche la vita da Ilary Blasi.

Dando, forse, per scontato che con il marito sarebbe stato per sempre, nonostante gli alti e bassi. E, invece, lui frequentava Noemi. Sempre inappuntabile, sexy, di una bellezza che si nota, la Bocchi ha soddisfatto anche un’altra esigenza di Totti: quella di avere sempre intorno il proprio gruppo. Quegli amici che Ilary cominciava a non sopportare, che la allontanavano dal marito. E poi i figli, Cristian e Chanel, che hanno un’età in cui possono capire. […]

francesco totti e noemi bocchi al concerto di vasco rossi TOTTI E NOEMI BOCCHI