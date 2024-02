LA RICONOSCETE DALLA TETTINA CHE FA CAPOLINO DAL TOP, DALL’ADDOME SCOLPITO O DALLA CHIAPPA MERAVIGLIOSAMENTE SEGNATA DALLE SMAGLIATURE? LA MADRE DI QUESTA FUTURA SPOSINA AVEVA PERSO LE SPERANZE: ERA CONVINTA NON AVREBBE MAI VISTO LA FIGLIA IN ABITO BIANCO. IL MOTIVO? COLPA DEL GENERO CHE SI ERA MOSTRATO SEMPRE RETICENTE AL MATRIMONIO. A CONVINCERLO SAREBBERO STATE LE “MINACCE” DELLA RAGAZZA CHE…

Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, è alle prese con i preparativi delle nozze della figlia. Ai microfoni di "Socios del espectáculo" la mamma dell'artista argentina ha parlato delle nozze con Dybala, rivelando pochi ma interessanti dettagli. "Sono molto felice, ma non posso dire nulla.

Si terrà il 20 luglio, nella Giornata dell'Amicizia. Visto che Oriana non può realizzare l'abito qui in Argentina, ha scelto Dolce & Gabbana come stilista, anche se avrà diversi abiti e anche Paulo avrà dei cambi d'abito", ha esordito la Fulop.

[…] E poi ha aggiunto un particolare interessante: non si aspettava che Oriana Sabatini e Paulo Dybala facessero il passo definitivo davanti all'altare, visto che il giocatore della Roma si era sempre mostrato reticente alle nozze.

"Avevo completamente escluso il matrimonio perché Paulo le aveva detto: 'Perché vuoi sposarti? Non mi sposerò mai'. Lei gli aveva risposto così: 'Beh, non ti sposerai. Non avremo figli. Non avrò figli se non ci sposiamo"", ha raccontato la mamma di Oriana Sabatini. Un ultimatum che alla fine ha sortito il suo effetto.

