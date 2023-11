LA RICONOSCETE DALLE TETTINE STRIZZATE IN MICRO REGGISENI O DAL MAESTOSO LATO B CHE SEMBRA UN’OPERA GIOTTESCA? QUESTA AVVENENTE NEO 30ENNE È SPARITA DAI RADAR TV, MA CONTINUA A FARE STRAGE DI CUORI SUI SOCIAL DOVE CONTINUA A POSTARE SCATTI NON ADATTI AI DEBOLI DI CUORE – MESSI DA PARTE I PROGRAMMI TRASH, SI È MESSA SUI LIBRI E QUESTA SETTIMANA È RIUSCITA A LAUREARSI…

Estratto dell'articolo di www.fanpage.it

Taylor Mega si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche. L'influencer ha indossato la corona d'alloro dopo aver discusso la sua tesi presso l'Università e-campus di Milano. Una giornata speciale per la neo dottoressa, che arriva a pochi giorni di distanza dal suo 30esimo compleanno, festeggiato lo scorso 31 ottobre.

Elisa Todesco, questo il vero nome di Taylor Mega, si è laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università e-Campus di Milano. Un traguardo importante per la 30enne che, proprio questa mattina, ha discusso la sua tesi all'ateneo, per poi festeggiare con la famiglia e gli amici più cari. Per l'occasione ha scelto un tailleur grigio gessato con una camicia bianca.

È stata proprio l'amica Jessica Cardinali ad appoggiarle sulla testa la corona d'alloro, mentre appena fuori dall'aula la neo dottoressa ha brindato con i genitori, mamma Letizia e papà Mario, la sorella Giada, il manager Stefano Pinto e alcuni amici.

La giornata è poi proseguita con un pranzo in famiglia presso Palazzo Parigi, un lussuoso hotel nel cuore di Milano, al quale hanno partecipato poche persone. Mega ha trascorso del tempo con la famiglia, ricevendo le congratulazioni per l'importante traguardo raggiunto e ha poi posato davanti alla torta per le foto di rito.

