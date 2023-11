LA RICONOSCETE DALLA ZINNA SGUIANATA SOTTO UN ARRAPANTE BODY TRASPARENTE NERO? È STATA UNA DELLE PROTAGONISTE DEL PICCOLO SCHERMO DEL SABATO SERA, MA DA QUALCHE TEMPO LE SUE APPARIZIONI SONO DIVENTATE SEMPRE PIÙ RARE – HA CONFESSATO CHE, TORNANDO INDIETRO, NON FAREBBE UN CAMBIO DI RETE E RIMARREBBE AL PROGRAMMA CHE L’HA RESA FAMOSA…

Natalia Titova è stata una delle protagoniste più amate di Ballando con le stelle, dove da ballerina professionista ha fatto ballare diversi personaggi dello spettacolo, tra i quali spunta anche suo marito Massimiliano Rosolino. Da qualche anno, ormai, la sua presenza in tv si è diradata, ma in un'intervista a Novella 2000 ha raccontato che, se potesse tornare indietro, non lascerebbe mai il suo posto nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

[…] Del suo ruolo nel programma, Natalia Titova parla con nostalgia, sottolineando che ad oggi rimpiange la scelta di aver lasciato lo show, anche se presa per motivi di salute: «Sono stata a Ballando dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vita sulla stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. […]

Eppure, Titova dopo la sua esperienza da ballerina e insegnante nel programma di Milly Carlucci, non è stata lontana dalla tv, ma fu scelta da Maria De Filippi per entrare a far parte della sua squadra di coach nel talent di Canale 5 da lei condotto: Amici.

La ballerina, che è stata per ben cinque edizioni insegnante di ballo, ha raccontato alla testata che, però, in quell'occasione non si è sentita particolarmente appagata: «Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di balle e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore».

