LA RICONOSCETE DALLE ZINNE STRIZZATE NEL VESTITO ADERENTISSIMO, DAL SEDERE INFARINATO O DALLO STACCO DI COSCIA CON TANTO DI PEDICURE CURATISSIMA? – QUESTA BOMBASTICA ULTRA 50ENNE HA APPENA DICHIARATO URBI ET ORBI CHE LE DONNE DI UNA CERTA ETÀ SONO PIÙ SEXY E ATTRAENTI RISPETTO ALLE PISCHELLE – SARÀ VERO SICURAMENTE PER LEI CHE PASSA ORE A SPACCARSI DI PALESTRA E SI PUÒ DEDICARE ORE A MASSAGGI E PRATICHE DI BELLEZZA – IL SUO COMPAGNO, QUANDO NON LA MANDA QUEL PAESE, HA OCCHI SOLO PER LEI…

Estratto dell’articolo di Barbara Rossetti per www.iodonna.it

Icona delle star perennial over 50, Jennifer Lopez scardina ancora una volta il cliché che vorrebbe la donna matura non più desiderabile. […] Nella sua ultima intervista JLo fa il punto sulla sua ormai lunghissima carriera. E coglie l’occasione per riflettere sull’arte dell’invecchiamento nell’era dei social. Pioniera (e paladina) dei selfie senza trucco e delle foto in bikini anche dopo la boa degli “anta”, la moglie di Ben Affleck ha una convinzione. La sensualità e il fascino migliorano con il passare del tempo.

Fino a poco tempo fa, a parte rare eccezioni, le occasioni di lavoro per un’attrice non più giovane erano rare e comunque di secondo piano. […] «Ora è tutto diverso e penso sia giusto così» racconta la star «Invecchiando accumuli esperienza e hai più cose da offrire agli altri. L’idea che dopo i 30 anni non ci sia più niente di apprezzabile in una donna mi fa semplicemente ridere».

[…] «Sempre più persone si rendono conto che le donne diventano più sensuali e affascinanti con l’età. Perché con il tempo si acquistano conoscenza e personalità, cose molto attraenti».

[…] La sua dedizione a prendersi cura di sé stessa e a mantenersi in forma è leggendaria. […]

Il fisico è scolpito dalle sessioni di allenamento quotidiane, ma la cosa forse più sorprendente è la pelle liscia e luminosa di viso, collo e décolleté. Anche al netto dei ritocchi alle foto, i look da red carpet confermano. Il segreto? […] la crema solare, che usa religiosamente ogni giorno da quando aveva 20 anni. Un rituale che l’accompagnerà ancora per chissà quanto tempo.

«Potrei lavorare fino a 70, 80 o anche 90 anni» ha spiegato «non lo so ancora, ma so che non cambierò la mentalità che ho sempre avuto: non permetto a nessuno di appiccicarmi un’etichetta in base alle mie origini, a da dove provengo o alla mia età. Quelli sono limiti che per me semplicemente non esistono».

