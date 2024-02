14 feb 2024 14:23

RICORDATE IL CASO DI LILIANA RESINOVICH, LA 63ENNE RITROVATA MORTA E AVVOLTA IN ALCUNI SACCHETTI IN UN BOSCHETTO DI TRIESTE? DOPO CHE IL CASO ERA STATO LIQUIDATO COME UN SUICIDIO, NELLE SCORSE ORE IL CORPO È STATO RIESUMATO PER UNA NUOVA AUTOPSIA – AL CIMITERO, OLTRE AL MARITO, C’ERA ANCHE “L’AMICO SPECIALE” DELLA DONNA CHE HA LASCIATO UN BIGLIETTINO NEL LUOGO DELLA SEPOLTURA: “SCUSA AMORE MIO PER IL VILIPENDIO CHE SUBISCI...”