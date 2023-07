RICORDATE IL FILM "LO SQUALO"? ORA LA REALTA' SUPERA LA FANTASIA - LA SPIAGGIA DI LONG ISLAND, DOVE I NEWYORKESI VANNO A FARE IL BAGNO NELL’OCEANO, È STATA CHIUSA PER PIÙ DI UN’ORA DOPO CHE È STATO AVVISTATO UN BRANCO DI CIRCA 50 SQUALI CHE SI AGGIRAVA A LARGO DELLA COSA – POCO DISTANTE, NONOSTANTE L’ALLERTA, DUE UOMINI SONO STATI AGGREDITI DAI PESCECANI: UNO AL GINOCCHIO, L’ALTRO ALLA MANO...

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

SQUALI A LONG ISLAND

Una spiaggia a Long Island, New York, è stata chiusa per più di un’ora, martedì, dopo l’avvistamento di una cinquantina di squali che nuotavano al largo della costa. A individuare il branco è stato uno dei nuovi droni di pattuglia messi in campo dello Stato di New York per monitorare dall’alto la situazione.

I pescecani erano del tipo tigre, molto comuni al largo di Long Island, ma la novità rispetto al passato è il loro muoversi tutti insieme. In genere gli squali nuotano da soli. La spiaggia è rimasta chiusa alle 8 di mattina ed è stata riaperta soltanto un’ora e mezzo dopo. Questo non ha evitato che i predatori attaccassero le persone.

squalo tigre 1

Due uomini sui quarant’anni sono rimasti feriti in due diversi incidenti, uno avvenuta a Quogue Village Beach e l’altro a Fire Island Pines. Il primo è stato morso al ginocchio destro, il secondo a una mano. Questi due episodi seguono quelli del giorno prima: una ragazza di 15 anni è stata morsa mentre nuotava nello specchio d’acqua davanti a Mosses State Park.

squalo tigre 2

Pochi chilometri più in là, un ragazzo di 15 anni è stato morso ai piedi, mentre stava andando su una tavola di surf al largo di Fire Island. Il ragazzo è stato in grado di raggiungere la spiaggia a nuoto, dove è stato subito soccorso. Il surfista non è in pericolo di vita, ma è dovuto andare in ospedale. […]

squalo