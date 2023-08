RICORDATE LA PUBBLICITÀ IN CUI CINDY CRAWFORD SI SCOLAVA UNA LATTINA DI PEPSI? ADESSO LA BOMBASTICA TOP MODEL È TORNATA SUL SET PER GIRARE UN REMAKE E INSINUARSI NEI SOGNI A LUCI ROSSE DEI SUOI FAN: QUESTA VOLTA LO SPOTTONE È PER LA TEQUILA PRODOTTA DAL MARITO, MA LA VERA PROTAGONISTA È LEI CHE, A 57 ANNI, SEMBRA AVER FATTO UN PATTO CON IL DIAVOLO… VIDEO

Estratto dell'articolo di Barbara Rossetti per www.iodonna.it

cindy crawford e lo spot della tequila casamigos 9

Una femme fatale scende dall’auto deluxe cabriolet e tutti restano a bocca aperta. E’ la regina delle show-stopper Cindy Crawford, che rievoca il leggendario spot girato nel 1992. Senza perdere un grammo di fascino.

Canotta bianca con scollo profondo, pantaloncini in denim super attillati, orecchini a cerchio in oro massiccio. Come una dea, scende dalla lussuosa macchina e incanta tutti i presenti al flamenco club El Cid di Los Angeles. Il ricordo vola immediatamente allo spot della Pepsi girato per il Super Bowl 1992. […] ora punta sull’autoironia per promuovere il video-clip della canzone One Margarita, in cui è protagonista la tequila Casamigos prodotta da suo marito Rande Gerber.

cindy crawford e lo spot della pepsi 8

Come se non bastasse, appena esce dalla cabriolet vintage la top model 57enne diffonde ulteriore charme nell’atmosfera ondeggiando la chioma foltissima. […]

L’hair look […] è identico in tutto e per tutto a quello che sfoggiava nello spot originale, è realizzato dal celebrity hairstylist Peter Savic.

