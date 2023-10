6 ott 2023 08:54

RICORDATE LA STORIA DI GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA, CHE HA ACCUSATO L’EX FIDANZATA TATSIANA YASHCHANKA DI AVERLO SPENNATO, PORTANDOGLI VIA BENI PER 1,3 MILIONI DI EURO? ORA LA 37ENNE MODELLA BIELORUSSA È ACCUSATA ANCHE DI CIRCONVENZIONE D'INCAPACE - LA DONNA, DOPO AVER SCOPERTO DI ESSERE INDAGATA, SI E’ AFFRETTATA A FAR SPARIRE DALLA PROPRIA DISPONIBILITÀ SOLDI, AUTO E BENI MATERIALI NEL TIMORE CHE LE VENISSERO SEQUESTRATI: HA MOVIMENTATO IN SOLI SEI GIORNI 13 ASSEGNI PER QUASI 1,2 MILIONI DI EURO…