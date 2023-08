RICORDATE LA STORIA QUATTRO FRATELLINI INDIGENI SCAMPATI A GIUGNO AD UN INCIDENTE AEREO E RITROVATI NELLA GIUNGLA AMAZZONICA DOPO 40 GIORNI? – IL PADRE DI DUE DI LORO E’ STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI ABUSI SESSUALI SU MINORENNI - LA MADRE DEI QUATTRO, MAGDALENA MUCUTUY VALENCIA, È MORTA NELLO SCHIANTO DEL VELIVOLO CESSNA 206…

Da https://www.repubblica.it

IL PADRE DEI QUATTRO BAMBINI RITROVATI IN AMAZZONIA DOPO UN INCIDENTE AEREO

È stato arrestato ieri a Bogotà il padre e patrigno dei quattro fratellini indigeni di età compresa tra uno e 13 anni scampati a giugno ad un incidente aereo e ritrovati nella giungla amazzonica dopo 40 giorni. Lo riportano i media nazionali.

Manuel Ranoque è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali contro minori di 14 anni. L'uomo è il padre dei due bambini più piccoli sopravvissuti alla sciagura aerea e patrigno degli altri due adolescenti. La madre dei quattro, Magdalena Mucutuy Valencia, è morta nello schianto del velivolo Cessna 206.

bambini sopravvissuti a incidente aereo in colombia

Il salvataggio dei bambini era stato definito “un miracolo”, a causa dei numerosi pericoli e le condizioni della foresta, dove piove 16 ore al giorno, è difficile orientarsi, e sono presenti animali come giaguari e serpenti oltre che piante velenose.

