(ANSA) - STOCCOLMA, 27 MAG - Al terrorista di estrema destra norvegese Anders Behring Breivik è concessa la possibilità di fare ricorso alla corte d'appello per portare avanti la sua causa contro lo stato norvegese, lo riporta il quotidiano norvegese Aftenposten. Breivik.accusa la Norvegia di trattamento in violazione dei suoi diritti umani, per le condizioni del suo carcere, in isolamento.

Nel luglio 2011 Breivik uccise 77 persone nell'isoletta di Utoya, vicino a Oslo e sta ora scontando la sua pena di 21 anni di reclusione in un penitenziario di alta sicurezza nelle campagne vicino alla capitale norvegese. A febbraio Breivik ha presentato un ricorso dal tribunale distrettuale alla Corte d'Appello e ora è giunta la notizia che la corte è disposta a portare avanti la questione.

il carcere di Ringerike in cui e? rinchiuso breivik