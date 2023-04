9 apr 2023 10:00

LA RICOSTRUZIONE DELL’ATTENTATO A TEL AVIV DOVE È MORTO L’AVVOCATO ROMANO ALESSANDRO PARINI, APPENA ARRIVATO IN ISRAELE PER UNA VACANZA INSIEME A DEGLI AMICI – L’AUTO SU CUI IL TERRORISTA ERA A BORDO SI È LANCIATA AD ALTA VELOCITÀ SUL LUNGOMARE TRAVOLGENDO PARINI E ALTRI TURISTI – DOPO CHE L’AUTO SI È RIBALTATA, L’ATTENTATORE È USCITO DAL VEICOLO ED È STATO UCCISO DAGLI AGENTI IN BORGHESE - OGGI L’AUTOPSIA SUL 35ENNE ITALIANO: HA UN PROIETTILE NELLA GAMBA (NON LETALE) E UNA LACERAZIONE ALLA TESTA… - VIDEO