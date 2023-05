LA FOTO DI SAMAN ABBAS CON IL LIVIDO SULLA GUANCIA

Estratto dell’articolo di Filippo Fiorini per “La Stampa”

Il video in modalità autoritratto che Saman Abbas girò sorridendo con il proprio cellulare è servito a identificare al di là di ogni dubbio le sue spoglie, poiché le peculiarità dei denti coincidono.

La frattura dell'osso ioide, una cartilagine del collo, invece, mostra che è stata strangolata e che per farlo sono state usate le mani, premendo con particolare forza. La mancanza di traumi al cranio, lascia supporre che sia sempre rimasta cosciente.

L'assenza di terra all'interno della gola, fa capire che era già morta quando è stata sepolta. Il sangue trovato nei polmoni, infine, descrive «i cinque, forse sei», tragici minuti di agonia, in cui la 18enne pakistana tentava di respirare, mentre i suoi carnefici glielo impedivano.

SAMAN ABBAS

Nella sua testimonianza al processo per omicidio dove sono imputati Shabbar Abbas (padre, mandante), Nazia Shaheen (madre, mandante), Noumanoulaq Noumanoulaq, Ikram Ijaz e Danish Hasnain (cugini e zio, esecutori materiali), l'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha usato la scienza forense per riportare il tempo alla notte del 30 aprile 2021.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalla procura di Reggio Emilia, Saman, da mesi in scontro con la famiglia che voleva imporle uno stile di vita islamico e integralista, accetta di essere accompagnata in stazione a Novellara dai genitori con la promessa di essere libera. Manca poco alla mezzanotte e, lasciatasi alle spalle la casa in cui è cresciuta in un clima di segregazione, viene invece consegnata nelle mani dei due cugini e dello zio.

Danish Hasnain

Mentre questi ultimi […] continuano a professarsi innocenti (la madre è latitante in Pakistan e il padre è in carcere in quello stesso Paese, che con motivazioni varie continua a rimandare la sua estradizione in Italia), la professoressa Cattaneo non ha potuto indicare chi abbia fatto cosa, ma ha stabilito con buona approssimazione come tutto è avvenuto. […] ha illustrato «la perfetta corrispondenza tra tutti gli elementi dentali messi a confronto»: da un lato il video selfie in cui Saman sorride, dall'altro il cadavere da identificare.

Poi, ha spiegato […] che «la frattura dell'osso ioide è un trauma tipico nei casi di strangolamento». E ha aggiunto un particolare: Saman era giovane, le sue cartilagini flessibili. Per arrivare a rompere lo ioide, è stata usata una forza fuori dal comune.

processo per l omicidio di saman abbas

Con dichiarazioni testimoniali e intercettazioni che indicano nei cugini Ikram e Noumanoulaq coloro che la tenevano bloccata e nello zio Danish colui che l'ha strozzata, specialmente drammatica è stata la risposta che questa esperta […] ha dato in merito ai tempi della morte: «Secondo la letteratura, le morti per asfissia avvengono nell'arco di poco tempo. 5, forse 6 minuti. Se la vittima è stata stordita, i tempi sono più brevi. Se si oppone, più lunghi». […]

