L’AUTO È STATA AVVISTATA PER L’ULTIMA VOLTA A LIENZ, IN AUSTRIA...

”, POI CARICA IL CORPO DELLA 22ENNE IN MACCHINA E SCAPPA VIA – LA POLIZIA HA EMESSO UN MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE PER TENTATO OMICIDIO, STA CERCANDO DI RICOSTRUIRE I SUOI SPOSTAMENTI

“PONEVA IN ESSERE ATTI IDONEI E DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A CAGIONARE LA MORTE COLPENDOLA NUOVAMENTE AL FINE DI EVITARE CHE LA STESSA FUGGISSE

I DUE EX FIDANZATI, SCOMPARSI DA UNA SETTIMANA, LITIGANO IN AUTO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI FOSSO'. A UN CERTO PUNTO LA RAGAZZA CERCA DI SCAPPARE, MA TURETTA LA RINCORRE E LA COLPISCE. SECONDO I MAGISTRATI:

la ricostruzione dell aggressione di filippo turetta a giulia cecchettin

1. GIULIA CECCHETTIN TENTA LA FUGA, FILIPPO TURETTA LA COLPISCE E LA CARICA SULL’AUTO INERME: COSA È SUCCESSO E COSA SI VEDE NEL VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Pasqualetto per www.corriere.it

«Poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte colpendola al fine di evitare che la stessa fuggisse». Lo scrivono i magistrati di Venezia nel mandato di arresto europeo spiccato contro Filippo Turetta, il ventiduenne padovano indagato per tentato omicidio nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di Giulia Cecchettin. […]

giulia cecchettin e filippo turetta 2

IL VIDEO

[…]«Le immagini non sono nitidissime». Ma […] si vede la lite e si vede Giulia che viene colpita da Filippo. La ragazza poi fugge, lui la rincorre, la raggiunge e la aggredisce con violenza. Tanto che lei cade. «Come conseguenza della propria azione le produceva ulteriori ferite e ulteriori sanguinamenti - scrivono - che determinavano che la parte offesa rimanesse a terra apparentemente esanime mentre Turetta caricava il suo corpo nella propria auto, allontanandosi dal luogo dei fatti e rendendosi immediatamente irreperibile». […]

LO SCONTRO

GIULIA CECCHETTIN E EX FIDANZATO

Lo scontro, […] era iniziato mezz’ora prima, […]dietro l’abitazione dei Cecchettin. Lì, a riprendere le immagini, non c’era una telecamera ma gli occhi sorpresi di un vicino di casa affacciato alla finestra. «Li ho visti discutere accanto a un’auto scura. Lei gli diceva “lasciami”. Lui l’ha presa per il braccio e l’ha costretta a salire in macchina». L’uomo però non sapeva chi fossero, […] Orari e luoghi sono stati considerati compatibili dagli inquirenti.

auto di filippo turetta

LA FESTA PER LA LAUREA

[…]«Sperava sempre che tornasse con lui», dicono gli amici. […] Le tappe della serata sono state così ricostruite: alle 18 Filippo passa a prenderla […] destinazione il centro commerciale di Marghera «Nave de Vero»; alle 20 i due giovani vengono ripresi dalle telecamere del McDonald’s mentre stanno cenando e sembrano tranquilli; alle 22.43 Giulia invia un messaggio whatsapp alla sorella Elena chiedendole un parere sulle scarpe. […]

CELLULARI SPENTI

[…] Alle 23 i cellulari di Giulia e Filippo agganciano per l’ultima volta una cella telefonica, quella di Fossò. Subito dopo iniziano a litigare, fino a che tutto precipita in quella strada grigia fra i capannoni della Riviera del Brenta. […]

il percorso dell auto di filippo turetta

2. LE RICERCHE DI GIULIA CECCHETTIN NEL LAGO DI BARCIS E LA FIAT GRANDE PUNTO DI FILIPPO TURETTA A LIENZ IN AUSTRIA

Estratto dell’articolo di Alessandro D’Amato per www.open.online

La Fiat Grande Punto targata FA 015 YE di Filippo Turetta non è più in Italia. Fino a ieri mattina non c’erano segnalazioni di un suo rientro. E nessuna traccia di Giulia Cecchettin. L’ultima volta l’auto in cui è stata registrata è stata in un varco targa-system a Lienz, in Austria. E risale a mercoledì 15 novembre. Mentre le ricerche hanno fatto tappa in Alto Adige, concentrandosi sulla val Fiscalina. La procura di Venezia ha iscritto Turetta nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. […]

LE SEGNALAZIONI

In Austria arrivano anche segnalazioni della Grande Punto. Tra queste ci sono spostamenti avvenuti in Carinzia, ma senza conferme. Ieri si era anche diffusa la voce di un testimone che avrebbe visto Turetta entrare in un centro commerciale di San Candido, ma senza riscontri. Secondo il percorso tracciato dalle telecamere ha percorso circa 700 chilometri. Senza mai effettuare pagamenti elettronici. Ma c’è anche il mistero delle soste da dipanare.

giulia cecchettin 3

Quel week end in cui è uscito con Giulia ne ha effettuate almeno due. Lo si evince dal tempo di percorrenza della Punto nello spazio tra Fossò e Scorzé: venti minuti in più rispetto al normale tempo di percorrenza. E poi c’è il passaggio dal Vajont a Pecol. Qui Turetta ha perso almeno quaranta minuti rispetto agli 80 minuti necessari per il passaggio. Cosa ha fatto nel frattempo?

[…] . Nella mezzanotte e 43 di domenica 12 novembre c’è la rilevazione di Zero Bianco, con il primo buco temporale. Poi l’auto è arrivata a Maserada sul Piave e a Vazzola. A Caneva il riscontro del passaggio di regione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi Polcenigo, Aviano, Piancavallo e Barcis. In questa località si concentrano le perlustrazioni. Specialmente nel lago di Barcis, situato in Valcellina a 402 metri di altitudine. L’elicottero ha sorvolato l’area.

IL VIAGGIO DI FILIPPO

FILIPPO TURETTA

Il viaggio però è andato avanti. […] Le registrazioni successive sono a Passo Giau e poi a Cortina. La località è Ospitale e si arriva a domenica mattina. A nord c’è la Val Pusterlia. Proprio qui, tra San Candido e Sesto, si concentrano le ricerche. Il confine con Leinz in Austria è ad appena mezz’ora di automobile.

[…]

PASSAGGIO A NORD-EST

Dopo l’Austria Turetta potrebbe essere andato ancora a Nord-Est. Anche perché la registrazione a Leinz risale a ormai tre giorni fa. Per questo la procura ha emesso un mandato di cattura internazionale. I contanti nei sei giorni passati dovrebbero essere finiti. L’avvocato della famiglia di Turetta Emanuele Compagno ha detto che sono consapevoli che possa aver ucciso Giulia Cecchettin. […]

