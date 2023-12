DA RIDER A GUERRIERI DELLA NOTTE – A FIRENZE UN GRUPPO DI FATTORINI IN BICICLETTA INSEGUE UN LADRO CHE AVEVA APPENA RAPINATO UN LORO COLLEGA: L’UOMO, BRACCATO DA DECINE DI RIDER INCAZZATI, SI È MESSO DAVANTI A UN TRAM CHIEDENDO AIUTO. MA QUANDO SONO ARRIVATI IN MASSA I RAGAZZI CON GLI ZAINONI DI GLOVO E DELIVEROO… - VIDEO

A Firenze la situazione è tesa a causa delle frequenti rapine subite dai rider. Due […] in meno di ventiquattro ore. In questo video, diffuso dalla pagina Welcome to Florence, si vede un ladro inseguito dal rider derubato e alcuni suoi colleghi.

L’uomo, braccato da decine di biciclette, si mette davanti ad una tranvia in movimento chiedendo aiuto e cercando di chiamare la polizia. Nella prima rapina […] alcuni dei fattorini si sarebbero radunati e avrebbero ingaggiato una sorta di rissa con i presunti rapinatori.

Nel pomeriggio un altro rider è stato invece derubato in zona stazione Santa Maria Novella. La vittima ha poi sporto denuncia in questura, […] accompagnata da tantissimi colleghi, un centinaio, […] bloccando di fatto anche la circolazione. […]

