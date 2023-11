I RIFLETTORI UCCIDONO – UNO DEI RAGAZZINI CHE NEL 2018 ERA RIMASTO INTRAPPOLATO IN UNA GROTTA IN THAILANDIA SI È TOLTO LA VITA PER L’ECCESSIVA PRESSIONE MEDIATICA – DOM, COSÌ SI CHIAMAVA, SI È IMPICCATO A 17 ANNI NELLA SUA CAMERETTA IN INGHILTERRA, DOVE NEL FRATTEMPO SI ERA TRASFERITO – I RAGAZZI ERANO STATI SALVATI DA UNA SPEDIZIONE DI NAVY SEAL AMERICANI E, UNA VOLTA FUORI, ERANO DIVENTATI DELLE STAR MONDIALI A TAL PUNTO CHE...

Estratto dell’articolo di Caterina Soffici per “La Stampa”

Duanggphet Phromthep

Dom non voleva essere una celebrità. Tantomeno un eroe. In fondo non aveva fatto altro che sopravvivere. Lo avevano chiamato "capitano-eroe" ma l'enfasi e i riflettori possono stritolare peggio di un boa constrictor, quando entri nella spirale dei media. Dom, vero nome Duanggphet Phromthep, era uno dei piccoli calciatori della squadra dei Cinghiali di Mae Sai, in Thailandia. Con i suoi undici compagni e l'allenatore rimasero intrappolati in una grotta.

Era il 2018, i giovani atleti avevano 12 anni e il mondo è rimasto con il fiato sospeso per la loro sorte per quindici giorni, finché una coraggiosa operazione dei Navy Seal li ha portati fuori. Tutto bene quindi? No. Lo scorso febbraio il corpo di Dom viene trovato appeso nella sua camera del college in Inghilterra dove nel frattempo si è trasferito. Ieri il medico legale ha confermato che si è trattato di un suicidio.

grotta thailandia 3

Perché? È la domanda ovvia ma anche la più stupida, di fronte a un suicidio. Nessuno potrà mai entrare nella testa e nel cuore e nell'anima di chi a 17 anni decide di togliersi la vita, ma ricostruire la storia di Dom ci può dare alcuni indizi e far riflettere su parecchie cose.

Prima del 23 giugno 2018 la vita di Dom era quella semplice di un ragazzino delle medie. Andava a suola, si allenava, giocava a calcio sui campetti di terra, la sera tornava a casa. La routine tranquilla di uno studente. Poi quella gita alle grotte di Tham Luang e le piogge improvvise che bloccano lui e i suoi compagni.

thailandia, i ragazzi salvati dall grotta in ospedale 1

Rimangono sotto per quindici giorni e per uno di quegli strani fenomeni di voyeurismo e di immedesimazione le tv del mondo convergono. La gente si appassiona, il salvataggio commuove, ogni sera al tg c'è l'aggiornamento della situazione. Li salvano? Ce la faranno?

[…] L'eco mediatica è enorme. I video sono ovunque. Ogni passaggio è documentato, piace soprattutto questa cosa che i ragazzini sono sempre sorridenti, dicono di aver meditato, non si sono fatti prendere dal panico, hanno fatto gioco di squadra.

salvataggio grotta thailandia 39

Finito l'incubo vero, inizia un altro incubo, più subdolo e pericoloso. I ragazzini diventano piccole star. La loro storia diventa un documentario su Netflix, The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave. Una serie tv in sei episodi, sempre su Netflix: Thai Cave Rescue. E il film di Ron Howard: Tredici vite. Il governo thailandese li sfrutta politicamente e spedisce i ragazzini in tour mondiale come simboli di positività, speranza e successo [...]

Grazie a una borsa di studio della Zico Foundation (ex capitano della nazionale Thailandese) Dom a settembre del 2022 parte per l'Inghilterra, dove approda al Brooke House College, prestigiosa boarding school nei verdi prati del Leicestershire, retta annuale da 40.860 sterline, dove conosce le pene dello sradicamento e la difficoltà d'inserimento in una rigida scuola britannica, senza neppure sapere bene la lingua.

salvataggio grotta thailandia 37

Rimane però nel cono di luce della celebrità, lui chiede che la sua privacy venga protetta, ma è difficile. A un giornale inglese dichiara: «Non voglio essere ricordato per la grotta. Gli unici che meritano di essere lodati sono i soccorritori».

Tra l'altro, due dei sommozzatori sono morti durante il salvataggio e lui si sente in colpa L'epilogo è quello detto: a febbraio trovano Dom in fin di vita, la madre Loy gli recita preghiere buddiste al telefono, ma dopo due giorni il ragazzo muore e viene cremato in solitudine: il viaggio dalla Thailandia è troppo caro e nessuno straccio di Elon Musk o di Netflix, che hanno usato i ragazzi e la storia della grotta, si offre di pagare il biglietto alla madre per i funerali. […]

salvataggio grotta thailandia 34 grotta thailandia 4 grotta thailandia 19 grotta thailandia 4 grotta thailandia 16 grotta thailandia 14 sub morto grotta thailandia 3 grotta thailandia 17 grotta thailandia 5 sub morto grotta thailandia 1 grotta thailandia 13 salvataggio grotta thailandia 35