Gina Lollobrigida e Javier Rigau avevano annunciato di sposarsi a New York alla fine di novembre del 2006. Per la cerimonia erano stati invitati anche Mara Venier e Silvio Berlusconi. Quel matrimonio non si celebrò più, troppo forte la pressione mediatica e anche le voci di persone vicine alla Bersagliera che la invitavano a ripensarci. Lei non nascose mai la sua amicizia con l’imprenditore catalano. E proprio al Corriere della Sera nel 2018 aveva raccontato: «Io avevo bisogno di qualcuno che mi facesse da cavaliere in alcune circostanze e lui all’inizio era una persona molto piacevole e premurosa».

L’accordo firmato nel 2006

Prima di quelle nozze che non si celebrarono mai , il 13 novembre del 2006, Rigau e Lollobrigida firmarono comunque una scrittura privata a Roma davanti ai testimoni Cristina Garaffa e avvocati Giulia Citani e Alessio Colagreco, nella quale, in caso di nozze, sottoscrivevano una serie di impegni. Anzitutto a celebrare il matrimonio «esclusivamente in forma religiosa, non volendo categoricamente ed inequivocabilmente che dallo stesso conseguano effetti civili».

Per questo si impegnavano a «non richiedere, né unitamente né disgiuntamente, la trascrizione del matrimonio in sede civile, in qualsiasi Paese o nazione del mondo». Si impegnavano anche a «mantenere distinti e separati anche in futuro i loro rispettivi patrimoni».

Rigau aveva anche manifestato, «liberamente e spontaneamente», la «volontà di mantenere segreta la loro vita privata, sia precedente che futura, anche in ipotesi di separazione o annullamento del matrimonio». In particolare, si legge nel documento: «Il signor Xavier Rigau si impegna e si obbliga a non usufruire né sfruttare l’immagine e la persona della signora Lollobrigida per finalità economiche e comunque non autorizzate preventivamente per scritto dalla stessa signora Lollobrigida».

Gli impegni di Rigau

Rigau, quel giorno di novembre del 2006, si impegnò «anche per l’avvenire», «anche in caso di premorienza della Signora Lollobrigida», come «anche dopo un eventuale giudizio di separazione, divorzio e/o annullamento, a non rendere noto, divulgare alcunché di quanto avvenuto a seguito del matrimonio religioso e a non pubblicare articoli, libri, o utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione e divulgazione».

Rigau, stando a quanto sottoscritto nella scrittura privata, accettava il fatto di non poter «prendere contatti con la stampa, con i media: non potrà pubblicare notizie, libri, testi, biografie o quant’altro violi la privacy del coniuge, che renda noto a terzi informazioni, momenti di vita vissuta e quant’altro».

A garanzia degli impegni presi, in caso di violazione entrambi (pure Gina non avrebbe potuto pubblicare momenti privati o «notizie negative riservate» sul conto di Rigau) erano obbligati a rifondere immediatamente il partner una penale di due milioni di euro. Ma, soprattutto al punto 9 della scrittura privata, si precisa che in caso di morte della signora Lollobrigida, tutti gli impegni sottoscritti sarebbero rimasti «validi ed efficaci».

L’accordo sempre valido

Se però un matrimonio poi c’è stato, considerato che è stato annullato, resterebbero validi gli impegni presi nella scrittura firmata quel novembre del 2006 davanti a tre testimoni, che lo stesso Javier Rigau dovrebbe ricordare bene, visto che sul suo sito Internet, dove ora pubblica copia del certificato di matrimonio registrato nei registri civili spagnoli, aveva condiviso anche la scrittura privata in cui si impegnava a «non richiedere, né unitamente, né disgiuntamente la trascrizione del matrimonio religioso in sede civile».

Con queste premesse, non si capisce a quale titolo lo spagnolo sia stato chiamato a Roma per la morte dell’attrice. E perché in camera ardente in Campidoglio sia accanto al figlio Milko Skofic e al nipote Dimitri come uno di famiglia, visto che non fa parte della vita della madre da sedici anni.

