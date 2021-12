RILASSATEVI, IL COVID NON ANDRÀ VIA - LA RICERCATRICE ILARIA CAPUA: "MI DISPIACE DIRVELO, MA QUESTI SONO MACROCICLI DI CENTINAIA O MIGLIAIA DI ANNI, SI ENDEMIZZERÀ. COME IL MORBILLO, CHE STA CON NOI DA OLTRE DUEMILA ANNI, O L'HIV. METTEREMO ANCHE IL COVID NEL SUO RECINTO E CI FARÀ MENO PAURA PERCHÉ FARÀ MENO DANNI. SENZA VACCINI AVREMMO I MORTI PER STRADA. FAREMO UN RICHIAMO ALL'INIZIO DI OGNI INVERNO"

Da www.huffingtonpost.it

ILARIA CAPUA A DIMARTEDI

Ilaria Capua, studiosa della University of Florida, intervistata da Repubblica dice chiaramente che “senza i vaccini, ci sarebbero molti Paesi al tracollo con più malati gravi e morti. Si rischierebbe il collasso. Omicron non è una sorpresa”.

ilaria capua

“Che il vaccino non prevenga l’infezione lo sappiamo da sempre. Però evita la malattia più grave, che è quanto vogliamo”, afferma. “Non bisogna mai perdere di vista il vero punto di rottura, cioè il sovraccarico degli ospedali. Se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada, come in Ecuador, Perù, Brasile”.

ilaria capua

Capua spiega che arriveranno anche altre varianti e che “l’unica cosa che possiamo fare è innalzare il muro di protezione con il vaccino e avere comportamenti prudenti e saggi”.

ILARIA CAPUA A DIMARTEDI' 2

Fino all’arrivo di Omicron “le due dosi erano sufficienti. Oggi, di fronte ad una variante ‘cambiata’ sarebbe irreale pensare che la tenuta del vaccino sia identica. Diciamo che rispetto al virus originale, Delta aveva i baffi finti ma Omicron ha baffi, barba e occhiali da sole. Il sistema immunitario può faticare a riconoscerla. Ma per fortuna col richiamo si arresta la corsa”, afferma.

ilaria capua a piazzapulita

Dobbiamo aspettarci la quarta o quinta dose? “All’inizio di ogni inverno si farà il richiamo, come per l’influenza”, ribatte. Quanto al futuro, la scienziata avverte:

ILARIA CAPUA

“Il Covid non andrà via. Mi dispiace dirvelo, ma questi sono macrocicli di centinaia o migliaia di anni, si endemizzerà. I virus emergenti fanno così: passano da una specie animale a un’altra, e quando hanno raggiunto un numero di infezioni sufficiente per l’endemizzazione non li fermi più.

ILARIA CAPUA

Come il morbillo, che sta con noi da oltre duemila anni. Nel libro “La Meraviglia e la Trasformazione” dico che viviamo un fenomeno noto. Il Covid è solo l’ultimo di una serie di virus che passano dall’animale all’uomo. Come l’Hiv. È scomparso? No, ci conviviamo e convivremo, forse per millenni. Siamo solo all’inizio, ma metteremo anche il Covid nel suo recinto e ci farà meno paura perché farà meno danni”.