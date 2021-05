RIMANDATE VIROLOGI E MEDICI A LAVORARE! - ALDO GRASSO: "L'IMPRESSIONE È CHE VIVANO IN TV MOSSI SOLO DAL DESIDERIO DI OSTENTAZIONE. CHI DÀ L'IMPRESSIONE DI VIVERE IN TV È SILERI. SOLO NELL'ULTIMO FINE SETTIMANA LO ABBIAMO VISTO IN TV, LETTO SUI GIORNALI E SENTITO ALLA RADIO" - "NON SAPPIAMO QUALI SIANO I SUOI RAPPORTI CON IL MINISTRO IN CARICA, FORSE NON PROPRIO SINTONICI. SAPPIAMO PERÒ CHE SPERANZA NON È UN BRILLANTE COMUNICATORE E IL VUOTO CHE IL MINISTRO LASCIA, SILERI LO COLMA IN ABBONDANZA..."

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

Domanda: è più importante il ministro della Salute Roberto Speranza o il sottosegretario Pierpaolo Sileri? È una domanda in termini mediatici, non priva però di conseguenze pratiche.

Premessa sull' importanza dell' apparire: dopo numerosi articoli, appelli e osservazioni documentate è stato riscontrato che la presenza mediatica e quotidiana in tv di esperti scientifici (epidemiologi, immunologi, virologi) è arrivata al punto di generare più confusione che chiarimento.

Il disaccordo fra esperti è salutare in sede scientifica ma nei talk show si trasforma in un circo dove prevalgono i personalismi.

L' impressione è che i virologi vivano in tv mossi solo dal desiderio di ostentazione. Chi dà l' impressione di vivere in tv (ma anche sui giornali o alla radio) è Sileri. Solo nell' ultimo fine settimana lo abbiamo visto in tv, letto sui giornali e sentito alla radio.

Nel salotto della Venier ha dettato la linea del governo: «Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo anche i locali e i ristoranti la sera, anche al chiuso. Se continuiamo con questi numeri sui vaccinati, tra 15 giorni si potrà spostare il coprifuoco in avanti». Sileri piace ai conduttori, ai politici (si dice sia un «grillino per caso»), ai colleghi medici per i suoi toni moderati.

È anche molto disponibile, caratteristica fondamentale per apparire: cliente fisso di alcune trasmissioni ( Domenica in, L' aria che tira, Non è l' Arena ), è il volto della Sanità italiana. Non sappiamo quali siano i suoi rapporti con il ministro in carica, forse non proprio sintonici.

Sappiamo però che Speranza non è un brillante comunicatore (clamorosa la vicenda del libro Perché guariremo , ritirato in fretta e furia per l' avanzata della pandemia) e il vuoto che il ministro lascia, Sileri lo colma in abbondanza. Nell' Oracolo manuale (1647), il gesuita Baltasar Gracián sentenziava: «Ciò che non si vede non esiste». E non esistevano ancora i mass media.

