17 mag 2023 09:48

A RIMANERE ACCANTO A PUTIN SI FINISCE BRUCIATI – SOYEON KIM, LA QUINTA MOGLIE DELL'EX CANCELLIERE TEDESCO GERARD SCHROEDER, CHE È STATO PER ANNI “LOBBISTA DEL GAS” DI PUTIN, È STATA LICENZIATA IN TRONCO DALL’AZIENDA DI COMUNICAZIONI PER CUI LAVORAVA. MOTIVO: HA PARTECIPATO INSIEME AL MARITO RICEVIMENTO DELL’AMBASCIATA RUSSA A BERLINO, IN OCCASIONE DELLA “FESTA DELLA VITTORIA” DEL 9 MAGGIO – LA SOCIETA’ TEDESCA HA SPIEGATO: “I NOSTRI DIPENDENTI NON DEVONO PRENDERE POSIZIONE SU TEMI SENSIBILI COME L’AGGRESSIONE RUSSA CONTRO L’UCRAINA”