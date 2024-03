RIMANGONO ANCORA MOLTI PUNTI OSCURI SULLA MALATTIA DI KATE – LA PRINCIPESSA NON HA FATTO SAPERE CHE TIPO DI TUMORE HA, SE È CURABILE O NO, NÉ PER QUANTO TEMPO DOVRÀ SOTTOPORSI A CHEMIOTERAPIA – POSSIBILE CHE ABBIA SCOPERTO DEL CANCRO SOLO QUANDO È STATA OPERATA ALL’ADDOME LO SCORSO 16 GENNAIO? E PERCHE’ IL PALAZZO REALE ALL'INIZIO HA FATTO INTENDERE CHE NON SI TRATTATAVA DI UN TUMORE? – TUTTO QUELLO CHE (NON) SAPPIAMO...

Dopo l’annuncio shock della diagnosi del cancro, restano timori e interrogativi sulla salute di Kate Middleton. Allo stesso tempo, la 42enne Catherine ha chiesto vivamente privacy e rispetto. Dopo settimane di vergognose speculazioni e complottismi online, ecco che cosa sappiamo davvero della principessa.

Che tipo di tumore ha Kate?

Non lo sappiamo e speculare sulla malattia sarebbe sbagliato, vista l’esplicita richiesta di privacy della principessa, oltre che inutile: mancano elementi fattuali. Si sa soltanto che il cancro è stato rinvenuto dopo la misteriosa e invasiva operazione di Catherine all’addome del 16 gennaio scorso. Dunque, in un’area del corpo molto ampia e con numerosi organi, dalle funzioni diverse.

Perché a gennaio il palazzo aveva fatto intendere che non si trattava di tumore?

Come ha spiegato la stessa Kate nel toccante video di venerdì sera, sono stati i test successivi all’intervento all’addome a far scoprire il cancro. Dunque, si suppone, in seguito a una biopsia di elementi di tessuto o organi.

Quando è stato diagnosticato il tumore a Kate?

Il palazzo ufficialmente dice «a fine febbraio». Ma fonti del Daily Mail sostengono che il 27 febbraio scorso William abbia improvvisamente abbandonato una cerimonia a Windsor in onore di re Costantino di Grecia perché avrebbe saputo proprio in quel momento della diagnosi della moglie. Dunque, è realistico supporre che Kate abbia scoperto la malattia circa un mese fa.

Perché Kate e il palazzo lo hanno comunicato soltanto ora?

Kensington Palace fa sapere che «la principessa ha aspettato il momento giusto per farlo». A quanto si apprende da altre fonti, i figli George, Charlotte e Louis hanno giocato un ruolo fondamentale: per proteggerli, Kate e William hanno preferito aspettare che le loro scuole chiudessero per la pausa di Pasqua.

È usuale rinvenire il cancro durante un altro intervento chirurgico?

Nella stessa Royal Family, sarebbe capitato circa due mesi fa anche a Carlo, durante un intervento alla prostata ingrossata. Come ha dichiarato alla Ap il dottor Yuman Fong, chirurgo del City of Hope cancer center in California, «si tratta di un evento raro, nel 4% dei casi». Più critico il dottor Jonathan Reiner alla Cnn: «Questa ricostruzione non ha molto senso. Quando un paziente si sottopone a un intervento chirurgico invasivo, preventivamente fa tutti i test e scan necessari. Non è un’operazione “esplorativa” di per sé. Molto probabilmente i medici avevano già un’idea di che cosa avesse la principessa, già prima dell’intervento di gennaio».

Come si sta curando Kate?

Come ha annunciato lei stessa, ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva, presumibilmente da un mese. Si tratta di una cura che cerca di eliminare le cellule tumorali presenti, separandole da quelle sane ed evitare che ne insorgano altre maligne.

Quanto durerà la chemioterapia di Kate? Saremo informati sulle sue condizioni?

Non lo sappiamo, non si conosce la frequenza del ciclo e il palazzo molto probabilmente non ci informerà sino al completo recupero della principessa.

È un tumore curabile quello di Kate?

Kensington Palace ha sottolineato che «la principessa è sulla via del recupero». Ma stessa Catherine ha aggiunto nel video che «sto bene e mi sento ogni giorno più forte». Al momento, nulla fa pensare che si tratti di una diagnosi nefasta.

Quando tornerà operativa Kate?

Kensington Palace: «Quando avrà l’ok dei medici. La principessa è di buon umore e concentrata sulla guarigione». A quanto si apprende da altre fonti, Catherine potrebbe partecipare presto a qualche evento ufficiale, anche prima della fine del trattamento, se se la sentirà e se avrà l’ok dei medici. In ogni caso, tali apparizioni non saranno sinonimo di ritorno al lavoro a pieno regime.

