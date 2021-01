"IL MILAN FA SEMPRE LA COSA GIUSTA" - SCONCERTI SI ECCITA PER LA SQUADRA DI PIOLI: "NON CERCA IL PECCATO, RISPETTA L'AVVERSARIO, LO FA SEMBRARE BELLO, È UNA SPECIE DI GRANDE GITA PARROCCHIALE DOVE TUTTO È REGOLA E GIOIA DI VIVERE. SE C'È UN ERRORE, NON È STATO ANCORA TROVATO. A RENDERE COMPETITIVO IL CAMPIONATO È IN FONDO LA PAURA DI NON SAPER GIUDICARE LA JUVE. SARÀ DAVVERO CONFUSA COME SEMBRA?"