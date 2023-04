LA RINASCITA DI JOHNNY DEPP: USCITO DA PIRATA E TORNATO DA RE – L’ATTORE SI PREPARA A UNA MARCIA TRIONFALE SULLA CROISETTE DI CANNES NEI PANNI DI LUIGI XV NEL FILM “JEANNE DU BARRY” DI MAÏWENN: LA PELLICOLA APRIRÀ IL FESTIVAL E CELEBRERÀ LA DEFINITIVA RIAMMISSIONE, NEL MONDO DEL CINEMA, DELL’EX REIETTO – BANDITO DAI SET PER LE ACCUSE DI AMBER HEARD, ORA CHE IL GIUDICE GLI HA DATO RAGIONE, GLI IPOCRITI CHE POPOLANO HOLLYWOOD GLI STENDONO TAPPETI ROSSI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Stefania Ulivi per il “Corriere della Sera”

Uscito di scena come pirata fa un rientro da re. Johnny Depp si prepara a una marcia trionfale il prossimo 16 maggio sul red carpet di Cannes 76, nei panni di Luigi XV in Jeanne du Barry di Maïwenn, scelto da Thierry Frémaux come film di apertura di un’edizione che si annuncia bombastica (la selezione sarà svelata il prossimo 13 aprile). Un ritorno importante quello dell’attore americano dopo lo stop di tre anni legato alla battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard, chiusa con la vittoria nel processo per diffamazione.

Le riprese del film erano iniziate lo scorso luglio a Parigi. In francese. Lingua che Depp conosce — è stato a lungo legato a Vanessa Paradis da cui ha avuto due figli — ma forse non al punto di permettergli di recitare senza accento. La curiosità è molta.

Quello di Maïwenn è stato il primo set di Depp, 60 anni il prossimo 9 giugno, dal 2019.

L’ultimo film girato era stato Il caso Minimata di Andrew Levitas, in cui interpretava il fotoreporter di guerra William Eugene Smith. Le accuse di violenza domestica lanciate da Amber Heard nel maggio 2016, dopo soli 15 mesi di matrimonio, con la richiesta di divorzio, lo resero persona non grata a Hollywood. Fuori dal franchise de I pirati dei Caraibi , con l’addio al suo personaggio più iconico, Jack Sparrow, fuori anche dalla saga Animali fantastici.

L’attore si è sempre dichiarato innocente, vittima di un «boicottaggio» da parte degli studios, mentre le cronache del divorzio e del processo iniziato l’11 aprile 2022 hanno riempito le cronache dei giornali e, ancor più massicciamente, i social. I racconti di lei su violenze e umiliazioni subite durante la loro relazione. La successiva denuncia per diffamazione di lui, con altri racconti e accuse. Il tutto culminato nell’apoteosi pubblica in tribunale con l’opinione pubblica divisa equamente a metà.

Com’è noto il processo a Fairfax in Virginia si è concluso nel giugno scorso con la condanna di Heard a un risarcimento di 10 milioni di euro. [...]

Torna nei panni di un sovrano che, come il divo, visse momenti di straripante popolarità, salvo ritrovarsi verso la fine del regno solo e in balìa dei propri fantasmi. Si consolò accanto a una donna considerata all’epoca la più grande arrampicatrice sociale di Francia. Più banalmente, la strada per la riabilitazione del grande reietto di Hollywood, passa dalla Monté de Marches del Grand Théâtre Lumière.

