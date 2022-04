RINVIATO A GIUDIZIO I MANAGER MIRKO NERI, EX BUYER DI MATERIALI TECNICI AERONAUTICI DI ALITALIA: E’ ACCUSATO DI AVER RIVELATO SEGRETI INDUSTRIALI SOTTOBANCO – AVREBBE ANCHE PAGATO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO PER ACQUISTARE MATERIALE MAI CONSEGNATO, CON INGRESSI CLANDESTINI NEI DATABASE DELL'AZIENDA PER MODIFICARE GLI ORDINI, GONFIANDO LE FATTURE - I FATTI CONTESTATI VANNO DAL 2014 AL 2017 E A SPORGERE DENUNCIA, NEL 2018, ERA STATA LA STESSA ALITALIA – A GIUDIZIO ANCHE ORLANDO CAMEJO E JOHN NEPOLA, DELLA EAST AIR CORPORATION, SOCIETÀ AMERICANA CHE AVREBBE OTTENUTO LE INFORMAZIONI RISERVATE…

Michela Allegri per “il Messaggero”

Segreti commerciali rivelati sottobanco, centinaia di migliaia di euro pagati per acquistare materiale mai consegnato, ingressi clandestini nei database dell'azienda per modificare gli ordini, gonfiando le fatture.

alitalia 2

Con le accuse di associazione a delinquere, accesso abusivo al sistema informatico e frode nelle pubbliche forniture, sono stati rinviati a giudizio Mirko Neri, all'epoca buyer di materiali tecnici aeronautici di Alitalia, Orlando Camejo e John Nepola, della East Air Corporation, società del New Jersey che avrebbe ottenuto informazioni riservate e incassato pagamenti indebiti. Il pm Maurizio Arcuri, titolare del fascicolo, contesta a Neri anche la rivelazione di segreti industriali in danno della ex compagnia aerea di bandiera, quando era già in amministrazione straordinaria. I fatti contestati vanno dal 2014 al 2017 e a sporgere denuncia, nel 2018, era stata la stessa Alitalia.

East Air Corporation

GLI EPISODI Gli episodi elencati dalla Procura sono una ventina. Tra il 20 e il 27 ottobre del 2014, per esempio, Neri avrebbe mandato 7 mail a Camejo, rivelando aspetti riservati relativi a una negoziazione per l'acquisto di materiali dalla società Meridiana. Mentre andavano avanti le attività di contrattazione, l'imputato avrebbe trasmesso la lista dei materiali oggetto di trattativa, specificando le componenti di interesse per Alitalia.

Nel 2015, invece, le rivelazioni avrebbero riguardato l'acquisto di materiali dalla società AeroDirect, una commessa di 340mila dollari. Ad aggiudicarsi la commessa, alla fine, secondo l'accusa, era stata la East Air Corporation. Qualche mese dopo, Nepola avrebbe ricevuto il report relativo agli acquisti di materiale aeronautico effettuato da Alitalia, con il volume di affari stratificato per ciascun fornitore.

aereo alitalia

Il 21 febbraio 2017, invece, Camejo e Nepola avrebbero ottenuto la quotazione di alcune componenti aereonautiche, trasmesse alla compagnia da un altro fornitore. Le contestazioni riguardano soldi accreditati alla East Air come pagamento per materiali mai consegnati.

Neri, accedendo al sistema informatico della compagnia aerea e l'accesso, sarebbe riuscito a manipolare la documentazione relativa agli acquisti e alla contabilità di Alitalia. Ecco qualche esempio. Una fattura del 22 settembre 2017, da 7.784 dollari, sarebbe stata saldata anche se i materiali non erano mai stati consegnati. La Procura parla anche di ordini anomali da oltre 33mila dollari. Sommando le cifre di tutti i capi di imputazione, il danno contestato dalla Procura si aggira intorno ai 500mila dollari.