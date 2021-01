RIRI, FACCELA VEDE’! – RIHANNA SI PREPARA A FESTEGGIARE IL PRIMO SAN VALENTINO CON IL NUOVO AMORE ASAP ROCKY, MA NEL FRATTEMPO DELIZIA I FAN PIPPAROLI CON UNA SERIE DI SCATTI HOT PER IL LANCIO DELLA CAPSULA DEDICATA ALLA FESTA DEGLI INNAMORATI: LA “BAD GIRL” HA GIOCATO CON IL "VEDO E NON VEDO" DEL PIZZO, CONCEDENDOSI ALL’OBIETTIVO IN BUSTIER, SLIP E AUTOREGGENTI ROSSI…

Federica Caiazzo per "www.elle.com"

There's love in the air & we're inhalin' allll of it. Così recita il nuovo mantra (d'amore) firmato Rihanna, così come suo è l'imprinting che traspare dalla nuova collezione di intimo sexy che Savage x Fenty ha firmato per San Valentino 2021.

La collezione è già disponibile per essere acquistata online (non si giura che non si giura, ma sappiate che questa è davvero il nirvana dell'intimo femminile), e la campagna pubblicitaria ha come protagonista - oltre a Miguel, Nazanin Mandi, Alek Wek, Chinqpink e Lulu Bonfils- Bad Gal Riri in persona.

Pizzo elaboratissimo, tulle, lurex: tutto perfettamente declinato nella nuance dell'amore, ovvero il rosso. Se non sapevamo ancora che tipologia di lingerie sexy indossare a San Valentino 2021, ora la risposta è tutta nella collezione di intimo Savage x Fenty di Rihanna. Bad Gal Riri d'altronde non sbaglia mai un colpo, e infatti nessuno dei nostri capi preferiti manca al suo appello: ci sono i body rossi in pizzo, i reggiseni a balconcino con ferretto (per offrire sostegno al seno) così come quelli a triangolo con o senza coppe (e comfort sia).

E poi ovviamente anche perizomi, slip, corpetti strutturatissimi e reggicalze. Chi ricorderà i diktat delle tendenze intimo Inverno 2021 saprà anche che questa stagione i bustier e i reggiseni dal design ben costruito (da indossare anche a vista, sotto capi effetto see-through) sono portati al massimo della propria espressione. Analogamente, Rihanna ha rielaborato i trend in chiave totalmente propria e celebrato all'ennesima potenza dello stile girly il concetto di femminilità tra cuori e scritte Love.

