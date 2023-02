RIRI-FAMOLO! - IL TAMARRISSIMO L’HALFTIME AL SUPER BOWL DI RIHANNA INCINTA SCATENA I SOCIAL TRA PRESE PER IL CULO E IMITAZIONI GAIE - NONOSTANTE SIANO ANNI CHE LA CANTANTE NON SGANCIA PIÙ UN SINGOLO, LA PANZA BALLONZOLANTE AMMANTATA DI ROSSO FA SCALPORE. DALL’OUTFIT AL BALLETTO PERCULATO SU TIKTOK, DALL’ODORE DELLA FICA AL BALLETTO PAZZESCO DELLA INTERPRETE PER NON-UDENTI (LA MEJO DI TUTTI) - VIDEO

Non esiste per ora nel 2023 alcun evento di entertainment o “stile” (o quel che è) in grado – e del tutto a sorpresa – di generare nel mondo reale le onde che ha appena iniziato a creare l’Halftime Show al Super Bowl di Rihanna il 12 febbraio scorso. Impossibile sgranare a uno a uno l’enormità di livelli della faccenda (occhio, stiamo sempre parlando di “enormità” per l’intrattenimento, sia chiaro). E la conversazione, e la pratica “a specchio”, sono appena iniziate.

Proviamo allora a mettere il punto sulle cose più importanti.

1) Rihanna – salvo il tema di Black Panther Wakanda Forever – è ferma da un numero pazzesco di anni per essere una professionista contemporanea, ossia dall’uscita di un album nel 2016; non solo, gli ultimi tour erano stati un disastro, con ritardi, impreparazioni, e una voglia di non fare una mazza che si vedeva da chilometri. La scelta di affidarle il supershow è stata bizzarra e azzardata; la nostra, però, non ha battuto ciglio e ha tirato fuori il suo intero canzoniere e basta, senza sforzi aggiuntivi. Primo punto a suo favore: maximum relax.

2) Rihanna ha “rivelato” di essere incinta e di sentirsi molto a suo agio per questo. Niente di nuovo? Be’, no. L’architettura tutta rossa del suo corpo è stata costruita intorno a questa condizione fisica (esibita in modo magistrale, peso compreso) da Jonathan Anderson per Loewe, con una tuta tecnica in grado di consentire movimenti elastici e con una zona bustier torso/seno (post-Mugler/Gaultier/Schiaparelli) assolutamente geniale, perché meta-erotica e pienamente prenatal. […] La caraibica caracolla tutta puffettosa, sospesa sulla famosa erba naturale del campo di Glendale in Arizona, e sembra quasi che faccia le bolle col chewing gum. Chapeau.

3) “Sospesa” appunto. […] Gru di alta sospensione e motori automatici (sono decine i time-lapse su IG sulla supersonica costruzione/decostruzione dello show), e le piattaforme appunto. […]

4) Uno scazzo che non le ha impedito – essendo la partecipazione allo show gratuita da sempre – di portare a casa pure soldoni, con una geniale mossa di ritocco del fondotinta in mezzo alla scenografia: ovviamente un prodottino Fenty Beauty – la linea di cosmetica che da sei anni produce ultrapagata con LVMH – con un aumento di “search” sul brand del 900% nelle ore successive allo show. […]

5) Per i non-udenti c’era un’interprete speciale, la pazzesca Justina Miles, a spaccare (mai usato questo verbo, ma qui ci vuole) con un uso post TikTok del suo lavoro, coreografando il tutto in synch con potenza e (ancora una volta) rilassatezza e forza assoluta.

