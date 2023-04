È RISALITA LA “FEBBRE” – IL COMPLETO BIANCO INDOSSATO DA JOHN TRAVOLTA IN “LA FEBBRE DEL SABATO SERA” È STATO VENDUTO ALL'ASTA PER 200.000 DOLLARI DA JULIEN'S AUCTIONS A BEVERLY HILLS – AD AGGIUDICARSI L'ABITO CON CUI TONY MANERO SI SCATENA SULLE PISTE DI BROOKLYN NEL FILM CULT DEL 1977 È STATO UN ANONIMO – VENDUTI ANCHE UNO DEI BASTONI APPARTENUTI A CHARLIE CHAPLIN, LA TUTA GIALLA DI WALTER WHITE DI “BREAKING BAD” E…

il vestito di john travolta in la febbre del sabato sera

(ANSA) - È uno dei costumi più famosi e riconoscibili della storia del cinema: il completo bianco indossato da John Travolta in 'La febbre del sabato sera' è stato venduto all'asta per 200.000 dollari, dopo una contesa di 15 minuti tra i partecipanti seduti da Julien's Auctions a Beverly Hills e quelli online. Il prezzo di partenza era fissato a 100.000-dollari.

L'abito con cui Tony Manero si scatena sulle piste di Brooklyn nel film cult del 1977 era il fiore all'occhiello dell'asta Hollywood: Classic & Contemporary organizzata ogni anno dalla casa d'aste e dal canale Turner Classic Movies (TCM, proprietà di Warner Bros. Discovery).

"L'acquirente, anonimo, si aggiudica giacca, panciotto, pantaloni, camicia nera e manichino. Insomma: è pronto per essere esposto nel salotto di qualche appassionato cinefilo!", spiega all'ANSA Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auctions, mentre con i guanti di cotone sistema il famoso abito in tipico stile e materiale (100% poliestere) anni '70.

JOHN TRAVOLTA CON IL COMPLETO BIANCO IN LA FEBBRE DEL SABATO SERA

"Il costume era proprietà di un collezionista ed è accompagnato dalle lettere di autenticità della Paramount (che produsse il film) e di John Travolta", dice Nolan.

Attesa da appassionati e investitori di tutto il mondo, Hollywood: Classic & Contemporary mette all'incanto in questo fine settimana circa 1.400 cimeli del cinema: da uno dei bastoni appartenuti a Charlie Chaplin (venduta per 39.000 dollari), alla tuta gialla di Walter White di Breaking bad (2.000 dollari); dal bozzetto con cui Carlo Rambaldi progettava Alien, ad alcune bacchette magiche della saga di Harry Potter; dalla scatola di sigarette che Bela Lugosi stringe nel Dracula del 1931, all'hoverboard con cui Marty McFly scappa in Ritorno al futuro 2; dal copricapo cucito per il primo film su Cleopatra del 1917, al machete di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto.

BREAKING BAD vestito da charlie chaplin alla maratona