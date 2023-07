IL RISCALDAMENTO GLOBALE? SI COMBATTE A PENNELLATE - UN RICERCATORE DELLA PURDUE UNIVERSITY, IN INDIANA, HA CREATO LA VERNICE PIÙ BIANCA DEL MONDO, CHE RIFLETTE IL 98% DEI RAGGI SOLARI - SE APPLICATA AL TETTO DI UN EDIFICIO, LA PITTURA PUÒ ABBASSARE LA TEMPERATURA FINO A 13 GRADI, MA PUÒ ESSERE ANCHE USATA PER VESTITI, SCARPE E VEICOLI - PER GLI ESPERTI, SE CIRCA L'1-2% DELLA SUPERFICIE TERRESTRE FOSSE RICOPERTA DALLA VERNICE, LA QUANTITÀ DI CALORE ASSORBITA DAL PIANETA SI RIDURREBBE ABBASTANZA DA STABILIZZARE LE TEMPERATURE GLOBALI…

Estratto dell'articolo di Mauro Anelli per “il Messaggero”

LA VERNICE PIU BIANCA DEL MONDO CREATA DA Xiulin Ruan

Può un colpo di pennello dipingere un futuro migliore per il nostro pianeta malato? Secondo Xiulin Ruan, professore di ingegneria meccanica della Purdue University, negli Usa, sì. Basterà utilizzare la sua invenzione, una vernice bianca che può raffreddare le superfici e impedire l'innalzamento delle temperature globali. Questo tipo rivoluzionario di pittura acrilica riflette infatti il 98% dei raggi solari. Se venisse applicata al tetto di un edificio, può abbassare la temperatura fino a 8 gradi Fahrenheit. In pratica, potremmo ottenere una potenza di raffreddamento di 10 kilowatt, al pari dei condizionatori d'aria usati dalla maggior parte delle case.

[…] Sebbene questa vernice sia stata originariamente pensata esclusivamente per i tetti delle case, i produttori di vestiti, scarpe, automobili, camion e persino veicoli spaziali l'hanno richiesta a gran voce. […]

UTILIZZI

«Non stavamo cercando di sviluppare la vernice più bianca del mondo - ha dichiarato il Dr. Ruan in un'intervista - volevamo contribuire a contrastare il cambiamento climatico. Capire se fosse possibile risparmiare energia e allo stesso tempo raffreddare la Terra». […] Secondo Jeremy Munday, professore di ingegneria elettrica e informatica dell'Università della California che si occupa di tecnologie innovative, se un materiale come la vernice della Purdue coprisse l'1-2% della superficie terrestre, la quantità di luce rimbalzata nello spazio ridurrebbe la quantità di calore assorbita dal pianeta in misura sufficiente a stabilizzare le temperature globali.

[…]

MISURE

Ma quanto è grande l'1-2% della superficie terrestre? Se il totale è di circa 197 milioni di miglia quadrate, la vernice dovrebbe coprire approssimativamente tra 2 milioni e 4 milioni di miglia quadrate (ovvero tra 5 e 10 milioni di kmq). Per usare un riferimento, la superficie totale degli Stati Uniti è circa 3,5 milioni di miglia quadrate, quindi dovremmo ricoprire il Paese di vernice bianca da un mare all'altro. E detta così sembra davvero un po' troppa. Se nel prossimo futuro verrà commercializzata, avremmo bisogno di circa 526 miliardi di litri di vernice per coprire l'1% della superficie terrestre. Senza tenere conto di quanto sarebbe difficile dipingere oceani, deserti e alberi.

LA COMMERCIALIZZAZIONE

A differenza di molte scoperte fantascientifiche rimaste nel cassetto perché impossibili da commercializzare con delle economie di scala competitive, il Dr. Ruan ha affermato che il costo e il processo di produzione sono simili a quelli di una vernice commerciale, un punto chiave della ricerca che gli scienziati della Purdue University ha tenuto presente fin dall'inizio. Per questo il team sta attualmente lavorando per raffinare il prodotto e garantire una maggiore resistenza allo sporco, oltre a esplorare la possibilità di creare vernici colorate in grado di riflettere una quantità significativa di luce solare. L'ultimo step della ricerca riguarda utilizzando della nanotecnologia per creare vernici che possano cambiare colore in base alle stagioni, rispondendo anche alla necessità di mantenere caldi edifici o veicoli in inverno e freschi d'estate.

