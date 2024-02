RISCATTO A LUCI ROSSE! - L'EX PATTINATRICE SCOZZESE ELISE CHRISTIE, HA RACCONTATO DI COME SIA USCITA DAL BARATRO DELL'ALCOLISMO E DELLA DEPRESSIONE GRAZIE ALLA SUA NUOVA CARRIERA SU "ONLYFANS" - DOPO IL RITIRO NEL 2021, LA 33ENNE HA TOCCATO IL FONDO: "ERO SENZATETTO E BEVEVO PESANTEMENTE. SAPEVO CHE O SAREI ANDATA IN OSPEDALE O MI SAREI UCCISA. HO LAVORATO DURAMENTE PER AVERE QUESTO CORPO. ADESSO LO USO PER GUADAGNARMI DA VIVERE…"

elise Christie

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

Elise Christie non è una pattinatrice tra le tante, ma una campionessa di primissimo piano: la 33enne scozzese è stata la prima britannica della storia a vincere medaglie d'oro (due, nei 1000 e nei 1500 metri) ai Mondiali di short track, nel 2017 a Rotterdam oggi ha un proprio profilo su OnlyFans […] grazie al quale si è rimessa in carreggiata dopo momenti molto difficili: "È la prima volta nella mia vita che sono davvero felice".

La pattinatrice di Edimburgo ha vissuto un frangente drammatico dieci anni fa, quando cadde rovinosamente alle Olimpiadi invernali di Sochi, diventando il bersaglio di durissimi attacchi degli haters che ne devastarono la vita. La Christie arrivò addirittura a pensare al suicidio dopo aver ricevuto minacce di morte per il suo flop in quell'edizione Giochi. Ritiratasi nel 2021, ha combattuto contro demoni che hanno rischiato di prendersi per sempre la sua vita: alcolismo e autolesionismo, mentre si è ritrovata ad essere senzatetto – dopo essere stata costretta a vendere la casa – e a svolgere tre lavori contemporaneamente per sbarcare il lunario.

elise Christie

Nel 2022 Elise ha toccato il fondo. È stata arrestata mentre era ubriaca e si è resa conto che sarebbe morta se non avesse deciso di trovare un supporto che l'aiutasse a rialzarsi: "Stavo iniziando ad avere problemi di salute a causa del bere così pesantemente. Facevo fatica a deglutire e mi cadevano i capelli. Ero magra perché non mangiavo e avevo perso tutta la massa muscolare. Dopo essere stata arrestata, sapevo che o sarei andata in ospedale o mi sarei uccisa. È stato allora che ho capito davvero che dovevo chiedere aiuto. Vivevo nella mia macchina, trascorrevo la notte sul divano di un amico, perché avevo problemi con i soldi".

elise Christie

Si è dunque affidata a uno psichiatra e le è stato diagnosticato un disturbo bipolare. Nel gennaio del 2023 è entrata in una clinica di riabilitazione: "Sono uscita senza un soldo in tasca, ma finalmente ho riavuto indietro la mia vita. È stata la cosa migliore che ho fatto". […]

LA 33ENNE SCOZZESE OGGI, IN UNO SCATTO PUBBLICATO SU INSTAGRAM

"Ho lavorato duro per tutta la vita e sono rimasta senza un soldo – ha raccontato la Christie al Sun – Ho dedicato la mia vita allo sport e non ne sono uscita con niente. Quando ho vinto i Mondiali nel 2017 il premio era di 5000 sterline (quasi 6000 euro, ndr). […]".

elise Christie

ELISE È APPENA DIVENTATA MADRE DI UNA BAMBINA

Quando i tempi erano particolarmente duri, la pattinatrice ha dovuto trovare un nuovo modo per pagare le bollette dopo essersi ritirata dal pattinaggio: è dunque sbarcata su OnlyFans. Elise non è la prima atleta a guadagnare mostrando agli abbonati un lato diverso della sportiva e ne rivendica il diritto: "È il mio corpo, ho lavorato per questo corpo, non mi è stato semplicemente dato. Quindi per come la vedo, sto guadagnando soldi con ciò per cui ho lavorato. Hai il controllo di ciò che fai e di quanto lontano vuoi arrivare. Mi ci è voluto un po' per diventare più coraggiosa con le cose che stavo facendo e aprirmi di più. Ora sono in un posto dove non sono preoccupata e guadagno di più da OnlyFans rispetto a quello che guadagnavo quando svolgevo tre lavori". […]

