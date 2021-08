LA RISCOSSA DEL BRACCIO DI FERRO - PER LE STRADE DI NEW YORK, CON LA PANDEMIA, SONO SPUNTATI BANCHETTI PER METTERE ALLA PROVA APPASSIONATI E PASSANTI - "E' SUPER ACCESSIBILE, TUTTO CIO' DI CUI HAI BISOGNO E' LA VOLONTA'" - ALL'INIZIO SI E' DIFFUSO CON IL PASSAPAROLA, POI E' ARRIVATA ANCHE UNA APP CHE... - VIDEO

Braccio di ferro

La musica techno risuona da un altoparlante portatile e la metropolitana rimbomba sopra di loro mentre uno degli sconosciuti che fanno braccio di ferro in strada si gira e mi sfida a una rissa. No, mi informa con un forte accento slavo, solo perché il mio bicipite è meno della metà del suo non significa necessariamente che perderò - nonostante il suo aspetto, il braccio di ferro non è solo forza bruta, ma significativamente tecnica.

Il braccio di ferro è ancora considerato poco più di una rissa da bar formalizzata da molti americani, ma un gruppo numeroso e in crescita di newyorkesi ha imparato durante la pandemia che lo sport è molto più un'arte marziale che muscolare. E, cosa ancora più importante, hanno imparato che in un'era definita dalla malattia e dall'isolamento internazionale, è una forma di socializzazione conveniente, anche se combattiva.

Braccio di ferro 2

Dal giorno in cui le palestre hanno chiuso a causa del COVID-19, Mikhail Anoshka ha costruito una mecca del braccio di ferro davanti alla casa della sua famiglia a Brighton Beach, Brooklyn. L'ispirazione è arrivata sotto forma di un uomo che aveva visto fare curl dei polsi con i bilancieri allo Sheepshead Bay 24 Hour Fitness la settimana prima che la palestra chiudesse.

«Sapevo che era appassionato di braccio di ferro perché aveva la presa grassa», ha detto a The Post Anoshka, una recente laurea al college. «Gli ho chiesto a caso di fare braccio di ferro e non riuscivo nemmeno a muovere la sua mano».

L'esperienza dello scorso anno ha riportato alla luce la promessa d'infanzia del ventisettenne bielorusso, quella che un giorno avrebbe battuto suo padre a braccio di ferro, e così ha iniziato a costruire un tavolo su cui esercitarsi.

Braccio di ferro 3

L'arena del braccio fai-da-te ha richiesto poco più di due mesi, 300 dollari, numerosi viaggi a Home Depot e l'aiuto di suo padre e di suo nonno per essere completata, ma una volta costruita, gli sfidanti sono arrivati.

«Per alcuni, ci vogliono una cosa come quattro fermate di treno», si è vantato Anoshka parlando delle persone più lontane che hanno frequentato gli allenamenti settimanali aperti che ha ospitato con il tavolo dall'estate 2020. I passanti spesso si fermano a duellare o a guardare, quindi tornano con le loro famiglie settimane dopo. La scena può gonfiarsi fino a 15 persone, tutte che si mescolano, si flettono e combattono nello stadio sul marciapiede.

«C'era un ragazzo che veniva dal Queens con sua moglie e suo figlio e faceva braccio di ferro per un'ora mentre sua moglie sedeva davanti a casa mia», ha ricordato Anoshka. «Tutti sono i benvenuti».

Braccio di ferro 4

Finora, le gambe di metallo saldate in casa sono rimaste incredibilmente robuste mentre i combattenti da oltre 200 libbre tentano di bloccare il polso dell'altro. E si sono assicurati informalmente che il loro contatto fisico fosse sanitario, ha detto Anoshka. «Di solito tiro fuori il sapone e ci laviamo le mani dal tubo da giardino».

Con il mondo chiuso mentre la pandemia continua e molti appena disoccupati, non c'era altro che tempo per esercitarsi.

A volte Anoshka e i suoi nuovi amici di braccio di ferro prendono il tavolo a Coney Island; periodicamente venivano e lo usavano, anche quando lui non poteva partecipare.

Devon Larratt contro Michael Todd

«Ci sono anche altre persone che vengono [a Coney] e hanno i loro tavoli», ha detto. «Con tutti i miei amici di braccio di ferro, ci siamo incontrati perché ho il tavolo».

In tutta New York durante il blocco, sembrava che le persone si avvicinassero a questo sport e fossero desiderose di esercitarsi, il che significa che avevano bisogno di altri appassionati per combattere.

Grazie all'app gratuita Armbet, che Anoshka descrive come «l'esca del braccio di ferro», lui e i suoi nuovi amici hanno presto scoperto altri proprietari di tavoli nel Queens, a Long Island e persino nel New Jersey con cui allenarsi.

Jack Arias in Over the Top

«Un sacco di braccio di ferro in passato è stato molto passaparola. Abbiamo creato Armbet per aiutare le persone a connettersi», ha detto al Post il fondatore dell'app e il braccio di ferro n. 1 del Nord America Devon Larratt. L'app, che è stata rilasciata a marzo 2020, ha ora 20.000 utenti globali e, secondo Larratt e Anoshka, ha contribuito in modo significativo ad alimentare un massiccio scatto di crescita di base nella comunità del braccio di ferro nel corso della pandemia di COVID-19.

Mentre la maggior parte degli sport ha bisogno di squadre, palestre o attrezzature, i requisiti limitati del braccio di ferro di due braccia e un tavolo lo hanno reso unicamente immune alle restrizioni di blocco. Come con l'hardware minimale e non regolamentato del pattinaggio a rotelle, ha quindi vissuto una sorta di rinascita alimentata dalla pandemia. «È super accessibile: tutto ciò di cui hai bisogno è la volontà», ha detto Larratt. «Finché hai un braccio e una mano, sei a posto per il braccio di ferro».

jeff dabe

E mentre i più grandi campionati di braccio di ferro sono stati rallentati dal coronavirus, ora sono tornati operativi e funzionano più velocemente che mai.

«È diventato più popolare che mai», ha detto al Post il presidente della New York Arm Wrestling Association Jack Arias. Arias lo saprebbe: è arbitro di braccio di ferro da 30 anni ed è stato coinvolto nella New York Arm Wrestling League da poco dopo la sua fondazione nel 1977. Appare anche come comparsa nel film cult di Sylvester Stallone del 1987 "Over the Top", a cui molti lottatori attribuiscono il merito di aver diffuso del braccio di ferro.

«L'entusiasmo per lo sport è cresciuto», ha concordato Gerren Nixon, fondatore della Urban Arm Wrestling League con sede a Long Island. «Vedi molte più squadre che si formano».

jeff dabe 5

Mentre Nixon è attualmente concentrato sull'organizzazione di una coalizione di promotori di braccio di ferro di New York, sogna il giorno in cui lo sport sarà ampiamente considerato mainstream negli Stati Uniti - un giorno che molti credono si stia avvicinando rapidamente: Arias è persino stato in contatto con persone che provano a portare lo sport alle Olimpiadi.

«Il braccio di ferro esiste da sempre. Non appena le persone si sono strette la mano, c'è stato un braccio di ferro», ha detto Larratt. «Quando ho iniziato, nessuno faceva braccio di ferro. Poi, con la nascita di Internet, più persone hanno potuto vederlo».

Mentre molti ex paesi sovietici riconoscono formalmente lo sport, «in Nord America, è ancora relativamente sotterraneo», ha spiegato Larratt.

jeff dabe 4

Tuttavia, le cose stanno cambiando rapidamente, anche grazie allo streaming, che lo rende fruibile a più persone in un momento in cui la solitudine degli americani ha raggiunto proporzioni epidemiche e il desiderio di interagire con anime che la pensano allo stesso modo è fondamentale.

«A gran parte del mondo viene insegnato a rifuggire dalle persone, che le persone sono pericolose. Ma siamo animali da soma - le persone si appartengono - e lo sport del braccio di ferro ti insegna che insieme diventiamo più forti», ha detto Larratt.