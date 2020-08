LA RISCOSSA DEI MANCINI – OGGI È LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MANCINI: TUTTO L'ANNO SI DESTREGGIANO CON PORTE, CUCINE, LAVELLI, MOUSE, TASTIERE E SCRIVANIE PER LO PIÙ A MISURA DI DESTRIMANI – MA OGGI SI CELEBRA UNA PARTICOLARITÀ CHE NON È PIÙ CONSIDERATA UN DIFETTO DA CORREGGERE COME IN PASSATO E CHE INTERESSA OGGI CIRCA IL 10% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE: DA OBAMA A BILL GATES, TUTTI I MANCINI FAMOSI…

Da “Ansa”

Tutto l'anno si destreggiano in disposizioni di case e uffici progettati per il comfort di chi usa la destra come mano dominante. 'Sopportano' porte, cucine, lavelli, mouse, tastiere e scrivanie per lo più a misura di destrimani. Ma il 13 agosto e' il giorno della 'riscossa' per i mancini: una giornata internazionale a loro dedicata, per celebrare una particolarità che non è più considerata un difetto da correggere come in passato e che interessa oggi circa il 10% della popolazione mondiale.

Come riporta un articolo dello scorso anno sul Washington Post, nel 1860 solo il 2% della popolazione preferiva l'utilizzo della mano sinistra. La percentuale nel 1920 è salita al 4% per poi arrivare al 10% nei giorni nostri.

La giornata dei mancini è stata istituita nel 1992 dal Left Handers Club, nel Regno Unito e le specificità non mancano per i mancini, in positivo e in negativo secondo la scienza. Ricordano meglio gli eventi, secondo una ricerca del 2001, perché i loro emisferi cerebrali sono più strettamente connessi, sono più abili in matematica, nella risoluzione dei problemi complessi più che nell'aritmetica semplice, secondo uno studio del 2017 che ha coinvolto 2314 studenti italiani.

Secondo un altro studio del 2017 hanno un vantaggio anche negli sport interattivi, come ping-pong o baseball, che richiedono reattività. Sono forti nel pugilato. Dal punto di vista della salute, se è vero che hanno un maggiore rischio di tumore al seno, dall'altro hanno un vantaggio ad esempio per il recupero post-ictus. Tanti sono i mancini famosi: dall'ex presidente Usa Barack Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino al fondatore di Microsoft Bill Gates, il principe William e l'attrice Angelina Jolie. Ma anche Marie Curie, Albert Einstein, Leonardo Da Vinci.

Stefania Zaccagnini per "www.vanityfair.it"

Per tanti anni sono stati discriminati perché utilizzavano la mano sinistra, considerata quella del diavolo. Whaaat? Esatto, parliamo di un’assurda convinzione popolare che, però, è rimasta anche nella lingua di oggi. Fateci caso. Un sinonimo di incidente? Sinistro. Un danno nei confronti di qualcuno che non se lo aspetta?

Un tiro mancino. Wait, passiamo all’inglese: left è il contrario di right (giusto, corretto, diritto), ma è anche il participio passato di leave: quindi qualcosa che, per definizione, manca ed è incompleto. Ok, mai una gioia. Ma per fortuna, a tutelare la loro particolarità, ci pensa la giornata mondiale dei mancini, istituita il 13 agosto del 1992 per celebrare tutti coloro la cui esistenza viene scandita dall’emisfero destro del cervello.

Forse non lo sapevate, ma la parte del corpo dominante che utilizzate per compiere le azioni della vostra vita quotidiana dipende proprio dall’asimmetria laterale che esiste tra i due emisferi. Chi usa la mano destra, viene dominato da quello sinistro, più orientato verso i numeri e la logica. Chi usa la mano sinistra, invece, da quello destro. Tutto chiaro? Bene. Il fatto che siano considerati più geniali, creativi e curiosi è legato proprio a questo.

I motivi per festeggiare questa particolarità, quindi, sono tanti. Perché? Una volta, il mancinismo non solo veniva considerato un difetto, ma una vera e propria diversità da eliminare: i mancini, infatti, venivano anche forzati a usare la mano destra (arrivate più sotto per scoprire di chi stiamo parlando). Oggi, invece, anche se il mondo è pensato per lo più per i destrimani (dall’impugnatura delle forbici al mouse, sempre rigorosamente a destra), la loro vita è un po’ più facile e la lista di coloro che si sono distinti nelle arti, nello sport e nello spettacolo è davvero lunga. Vi viene in mente qualcuno in particolare? A noi sì! A dimostrazione del fatto che mancinismo fa rima con talento, ecco tutte le celebs che (forse) non sapevi utilizzassero la mano sinistra.

JUSTIN BIEBER

Il microfono è sempre nella mano giusta. Milioni di autografi firmati, singoli di successo e una carriera in ascesa ancora tutta da scrivere. Sempre con la sinistra, ovviamente.

LADY GAGA

Chi poteva esserlo più di lei? Estro, creatività, talento e genialità. La regina del pop, ovviamente, è mancina.

JENNIFER LAWRENCE

Anche nel cinema, stringere l’Oscar con la mano sinistra, ha tutto un altro sapore.

CAITLYN JENNER

L’ex medaglia d’oro olimpica e padre di Kendall e Kylie è una stella (mancina) nello sport e nella vita.

ASHLEY TISDALE

We’re all in this together? Of course. Anche la diva di High School Musical appartiene al club dei left handed.

NIALL HORAN

È l’unico mancino degli One Direction, però ha imparato a suonare la chitarra con la destra (così da non dover invertire tutte le corde).

MARY-KATE OLSEN

Un trucco per distinguere le gemelle Olsen? Allora sappiate Mary-Kate è mancina, Ashley invece è destrimana. Pazzesco, vero?

IGGY AZALEA

IGGY AZALEA

L’attrice e popstar è nata mancina, ma quello che non tutti sanno è che per scrivere, suo papà l’ha costretta a utilizzare la mano destra. Perché? Per evitare di vivere il mondo al contrario. Fa tutto il resto con la sinistra e perciò incolpa Billy Ray per la sua pessima grafia.

BARACK OBAMA

Arte, sport e…politica. I mancini eccellono in tutto. Non a caso Obama, il primo presidente afroamericano degli USA, è mancino.

