RISSA E COLTELLATE: A MODENA CI SCAPPA IL MORTO! UN RAGAZZO DI 16 ANNI DI ORIGINI PAKISTANE È STATO UCCISO DURANTE UNA LITE. ALTRI DUE SONO STATI FERITI - IL RAGAZZO È STATO ACCOLTELLATO NEL PARCO “NOVI SAD” VICINO AL CENTRO DELLA CITTÀ - UN SUO CONNAZIONALE DI 22 ANNI, FERITO AL TORACE, È STATO PORTATO ALL’OSPEDALE, DOVE È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA. FERITO ANCHE UN 18ENNE CHE NON È IN PERICOLO DI VITA...