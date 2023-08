I RISTORATORI SE NE APPROFITTANO, MA I CLIENTI SE LE CERCANO: PRIMA DI INDIGNARSI PER I PREZZI, BASTEREBBE CONTROLLARE IL MENÙ – ENNESIMO CASO DI “SCONTRINO PAZZO” PER UN PIATTO DI SPAGHETTI ALL’ASTICE SERVITO A SIRACUSA ALLA MODICA CIFRA DI 126 EURO. LA FOTO DELLA RICEVUTA (GIÀ TANTO CHE L’ABBIANO FATTA) DIVENTA VIRALE, E GLI UTENTI SI DIVIDONO TRA I SOLITI INDIGNATI E QUELLI CHE SOSTENGONO CHE LA COLPA SIA DEI “COGLIONI CHE SI SIEDONO SENZA LEGGERE I PREZZI”

Estratto da www.leggo.it

Nell'estate degli scontrini pazzi, ecco un nuovo caso che arriva dalla Sicilia. E' diventato virale uno scontrino di un ristorante in centro a Siracusa dove un gruppo di 5 clienti ha cenato a base di pesce. Il conto totale pagato è pari a 476 euro, ma sullo scontrino […] spicca […] il costo di uno spaghetto all'astice pagato la poco... modica cifra di 126 euro. Tra le voci anche 68 euro di scampi.

Lo scontrino è finito in rete ed è cominciato l'ennesimo dibattito estivo sul costo di una cena al ristorante sotto le stelle. […] C'è chi scrive «La colpa non è del ristoratore ma dei co...ni che si siedono al tavolo senza leggere i prezzi del menu. Quindi decidere se rimanere o andare via», ma anche chi sottolinea: «Spero sia una fake perché non si può vedere scritto gli spaghetti all'astice 126€ , una coca da 33 cl 9€ ecc ecc. Una rapina!!!».

[…] Lo spaghetto all'astice, evidentemente, è uno dei piatti più cari dell'estate 2023 per chi va al ristorante, anche se lo è a prescindere. All'isola di Tavolara in Sardegna a inizio luglio c'è chi è arrivato a pagarlo 192 euro. Anche se, forse, qui ad influire sul prezzo finale c'è la location esclusiva che prevede l'arrivo al ristorante solo in barca per una cena al tramonto con un panorama mozzafiato.

