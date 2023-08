12 ago 2023 19:50

I RISTORATORI SE NE SONO INVENTATA UN’ALTRA PER SPENNARE I CLIENTI: FAR PAGARE LE STOVIGLIE "EXTRA" – UN ALTRO CASO DI SCONTRINO “CREATIVO” AD ALBA, IN PIEMONTE, DOVE UN CLIENTE HA DOVUTO PAGARE UN SOVRAPREZZO DI 1 EURO E 50 PER L’UTILIZZO DI DUE CUCCHIANI PER MANGIARE UN DOLCE - QUALCHE GIORNO FA, A FINALE LIGURE, IN UN’OSTERIA UN AVVENTORE HA SBORSATO DUE EURO EXTRA PER UN PIATTINO IN PIÙ...