«Una regina non è mai in ritardo», ama dire Madonna, per giustificare i ritardi dei suoi concerti, ai fan abituati ad attendere la sua esibizione ore e ore. Ma sabato sera, al Grand Rex, in pieno centro a Parigi, la star ha esagerato e battuto ogni record.

L' inizio dell' esibizione (la prima di dodici date, che devono chiudere il tour mondiale «Madame X») era previsto alle 20 e 30. Ma lei si è palesata tre ore e mezzo dopo, a mezzanotte spaccate, per poi finire alle 2 e 20 della notte. A quel punto, con i trasporti pubblici ormai indisponibili, i 2800 spettatori si sono riversati sui «grands boulevards» a caccia di un taxi.

A parte le scene di panico, chi ha assistito alla performance assicura che Madonna è stata impeccabile. E non era scontato, visto le disavventure che ha vissuto durante il tour, comprese delle serate annullate per problemi di salute.

Nonostante sfoggiasse delle ginocchiere, per proteggere i legamenti, la cantante ha ballato e non ha mai stonato. Gli organizzatori hanno parlato di «problemi tecnici» per giustificare il ritardo. Lei, comunque, con il pubblico non si è scusata. Ma si è permessa di dire: «Stasera non siete sufficientemente entusiasti». -

