RITENTA, SARAI PIÙ FORTUNATA – L’INCREDIBILE STORIA DI CHA SA-SOON, UNA SUDCOREANA CHE È RIUSCITA A PRENDERE LA PATENTE DOPO 960 TENTATIVI FALLITI E 13500 DOLLARI SPESI: LA DONNA NON SI È MAI ARRESA E A 69 ANNI HA SUPERATO IL TEST, RIUSCENDO A METTERSI AL VOLANTE DI UN’AUTO – PER QUALCHE STRANO SCHERZO DEL WEB LA VICENDA RISALE AL 2010, MA ORA È TORNATA A ESSERE VIRALE E… - VIDEO

Una donna di 69 anni ha superato l‘esame per la patente dopo il 960esimo tentativo. Era dal 2005 quando, l’allora 51enne, provò il test scritto per la prima volta. Dopo 780 tentativi falliti, la decisione di ritentare solo due volte alla settimana, fino a raggiungere l’obiettivo.

Esame per la patente superato dopo 960 tentativi

Per Cha Sa-soon, della Corea del Sud, è arrivato il momento della prova pratica: ha superato l’esame per ottenere la patente dopo aver provato 10 volte, il che significa che ha superato 960 esami in totale prima di ottenere finalmente la patente. Secondo i medi locali, la donna ha speso quasi 12.500 euro e non si è mai arresa perché aveva bisogno di guidare per la sua attività di vendita di ortaggi.

