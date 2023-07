IL RITO ABBREVIATO SECONDO IL POPOLO: TI PIGLIO E TI SDERENO - A NAPOLI, UNA DONNA DI 43 ANNI E LE FIGLIE DI 22 E 17 ANNI, SONO STATE PESTATE PER STRADA DA UN GRUPPO DI PERSONE - ANCORA NON SONO NOTI I MOTIVI DEL RAID, MA GLI INVESTIGATORI PENSANO CHE SI TRATTI DI UNA "VENDETTA" LEGATA ALLA PRESUNTA RELAZIONE DI UNA DELLE DONNE CON UN UOMO SPOSATO… - VIDEO

(ANSA) - I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per risalire agli autori del pestaggio che ha visto coinvolte tre donne, una mamma di 43 anni e le figlie rispettivamente di 22 e 17 anni. I fatti, avvenuti a Torre del Greco, nella zona della centralissima via Roma, sono state riprese anche da video amatoriali finiti in rete. Dalle immagini si nota un nugolo di persone, giunte a bordo di motorini e auto, che si scagliano contro le tre malcapitate colpendole con pugni, calci e oggetti contundenti.

L'aggressione è stata denunciata dalle donne ai militari dell'Arma dopo che le stesse si sono fatte medicare al pronto soccorso dell'ospedale Maresca: la prognosi per ognuna di loro è stata di cinque giorni salvo complicazioni. Gli investigatori, secondo quanto si apprende, hanno sequestrato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza privati allo scopo di risalire agli autori dell'aggressione. Per il momento chi indaga non si sbilancia sulle ragioni del raid, anche se la pista più seguita al momento sarebbe quella legata alla presunta relazione di una delle donne con un uomo sposato.

Sull'episodio è intervenuto anche il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video sui suoi canali social e che ipotizza una vera e propria "spedizione punitiva". "Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di indagare e capire bene cosa sia accaduto in modo da poter individuare tutti i soggetti coinvolti in questa violenza", ha affermato Borrelli. "Le spedizioni punitive commissionate a un branco di delinquenti sono inaccettabili, non siamo nel Far West. Urge un'inversione a U".

