RITOCCHINO PIÙ, RITOCCHINO MENO: ALTRO CHE DIETA, KIM KARDASHIAN HA DOVUTO RICORRERE ALLA CHIRURGIA PER FAR ENTRARE IL SUO CULONE NEL VESTITO DI MARILYN MONROE (E L'HA ROTTO COMUNQUE) - NON SI CONTANO PIU' I DANNI SULL'ABITO SFOGGIATO AL MET GALA: IN UN NUOVO VIDEO SI VEDE CHE ANCHE LE SPALLINE SONO TUTTE STRAPPATE - SONO BASTATI 15 MINUTI PER ROVINARE UN ABITO DA COLLEZIONE: SWAROVSKI STRAPPATI, CUCITURE CONSUMATE, FILI SALTATI... - VIDEO

kim kardashian con il vestito di marilyn al met gala 3

Strappi, cristalli mancanti e zip affaticata. L'abito che Marilyn Monroe ha indossato nel 1962 per intonare il celebre "Happy Birthday Mr. President" ha ripreso vita grazie a Kim Kardashian sul red carpet del Met Gala 2022.

Perché diciamocelo chi non vorrebbe essere Marilyn Monroe almeno per una sera? Ci aveva provato Kim, lo stesso abito e capelli decorati biondo paltino, ma il risultato è stato pessimo e i danni si vedono ora.

Kim Kardashian ha rovinato l'abito di Marilyn Monroe

La sirena tutta cristalli firmata Jean Louis era protetta a una temperatura costante e sotto un'attenta sorveglianza al Ripley's Believe It Or Not! Museum. Per Kim non è stata facile ottenerlo e neanche indossarlo, ma la fatica delle diete, dello sport assiduo e di un piano di decolorazione importante per la folta chioma dell'attrice per renderla il piu' possibile vicina alla Diva non sono servite a nulla. Kim non aveva convinto in quel look che poco rispecchia il suo stile tutto curve e abiti succinti. Lo stesso disegnatore Bob Mackie, assistente di Jean Louis che disegnò l'abito definì «un grosso errore» quell'operazione. E forse aveva ragione. L'abito è completamente rovinato. Quel modello che per 60 anni era rimasto intatto ora ha dei danni permanenti.

Il vestito esposto al museo

I danni

Le cuciture (soprattutto quelle posteriori) sembra non abbiano retto alle rotondità che hanno reso celebre la Kardashian. Alcuni swarovski si sono staccati, il tessuto appare danneggiato e qualche filo è saltato.

Sono bastati pochi minuti per rovinare un abito da collezione. Kim aveva indossato l'abito per qualche istante e sostituito subito dopocon una copia per evitare che si rovinasse durante la festa.

Le "difese"

E ieri, una fonte vicina a Kim ha sostenuto la falsità di tutto questo al “DailyMail” affermando che l’abito aveva segni di usura già prima che il museo lo acquistasse nel 2016.

Il post di Ripley di maggio

Il nuovo video mostra altre parti "distrutte"

Il profilo ufficiale di “The Marilyn Monroe Collection” risponde con i fatti mettendo a confronto due foto del vestito pre Met Gala e post Met Gala commentando con queste parole: «È lo stesso vestito nelle foto prima e dopo».

E non finisce qui, perché ci sarebbero nuovi danni all'abito di Marilyn. Da quanto emerso dai nuovi video condivisi da Darrell, il tessuto a suo dire appare «teso e irreversibile» e l’intera cucitura sul retro rovinata e dunque figurerebbero nuovi danni sull’abito di Marilyn Monroe. Ora anche le spalline si vedono sono sfilacciate e in un punto l'abito sembra strappato. Insomma se l'intento di Kim con quell'abito era far parlar di sè ci è riuscita, ora tocca vedere a che costo.

