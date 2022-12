RITORNA LA FESTA DE' NOANTRI! – FRATELLI D'ITALIA ORGANIZZA UNA TRE GIORNI DI DIBATTITI ED EVENTI A PIAZZA DEL POPOLO PER CELEBRARE I 10 ANNI DEL PARTITO – PREVISTO UN VILLAGGIO DI NATALE CON PRESEPE VIVENTE. CHI FARÀ GIUSEPPE E CHI MARIA? OLTRE ALLA SFILATA DI MINISTRI, SUL PALCO SALIRANNO FEDERICO PALMAROLI, IL VIGNETTISTA DELLE “FRASI DI OSHO”, E CRISTINA D'AVENA, CHE CANTERÀ LE SIGLE DEI CARTONI (ALTRO CHE GLI ARTISTI IMPEGNATI DELLA SINISTRA…). SI PARTE DOMANI E SI CHIUDE SABATO CON GIORGIA E I SUOI “APPUNTI”...

Estratto dell'articolo di Andrea Bulleri per “Il Messaggero”

I confronti sui temi d'attualità di queste settimane: la riforma della Giustizia, la manovra, la stretta sul reddito di cittadinanza. Gli esponenti del governo, non solo di Fratelli d'Italia: dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a quello dell'Economia Giancarlo Giorgetti. E poi gli altri leader del centrodestra, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in videocollegamento. Per chiudere con un tocco pop: Cristina D'Avena col suo nuovo album di canzoni natalizie (ma pure con le hit dei cartoni animati), le vignette di Osho e il presepe vivente.

Il partito di Giorgia Meloni si prepara a festeggiare i suoi primi dieci anni di vita. E a via della Scrofa, sede di FdI, hanno voluto fare le cose in grande. […]

E il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, non nasconde la soddisfazione, mentre accanto al collega di Palazzo Madama Lucio Malan e al responsabile Organizzazione Giovanni Donzelli annuncia il programma della festa. Festa che prenderà il via domani alle 15, a Piazza del popolo, e chiuderà sabato pomeriggio, con una puntata dal vivo della rubrica social di Giorgia Meloni sugli appunti di Giorgia. […]

Che sembrasse un'avventura un po' spericolata, quella di dire addio alla grande nave del centrodestra, il Pdl, per prendere il largo su una piccola scialuppa (Meloni con Ignazio La Russa, Guido Crosetto e pochi altri) lo ricordano tutti, a via della Scrofa. «Capimmo che occorreva tenere alta la bandiera della destra», ricorda Foti. E lo «spirito», aggiunge Malan, è «ancora quello delle origini», anche se nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata. E FdI è passato dall'1,96% dell'esordio alle urne, nel 2013, al 26% incassato a settembre.

Ma, precisa Donzelli, «non è di questo che vogliamo parlare nella tre giorni di Piazza del Popolo» («10 anni di amore per l'Italia», il nome scelto per l'evento). Quanto piuttosto «di quello che stiamo facendo e che vogliamo fare per gli italiani».

Per questo, dopo l'apertura di domani pomeriggio con i responsabili locali di FdI (tra cui Paolo Trancassini, ancora in pole come candidato per la corsa alle regionali del Lazio), si entrerà subito nel vivo. Si comincia con il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Bruno Vespa.

Poi, alle 19, i ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e della Salute Orazio Schillaci discuteranno di sicurezza e sovranità alimentare insieme ai vertici di Coldiretti e Slow Food, e ai giornalisti Roberto Arditti e Angelo Mellone. La giornata si chiude con le vignette in diretta di Federico Palmaroli, in arte Osho, e Cristina D'Avena, che canterà le storiche sigle dei cartoni animati ma pure nuove hit natalizie («l'abbiamo cercata e ci ha detto sì», raccontano entusiasti da FdI).

Venerdì si apre discutendo di Ucraina, con (tra gli altri) il ministro Gilberto Pichetto, Giulio Tremonti, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e il giornalista Massimo Giletti. Mentre alle 10,45 i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani saranno intervistati dal direttore del Corriere Luciano Fontana.

Tra i membri del governo che interverranno venerdì, anche Gennaro Sangiuliano, Eugenia Maria Roccella e il Guardasigilli Carlo Nordio, che discuterà di Giustizia con (tra gli altri) i giornalisti Daniele Capezzone e Marco Travaglio. Mentre Elisabetta Casellati e Roberto Calderoli rifletteranno sul tema delle riforme istituzionali con Pietro Senaldi, condirettore di Libero, preceduti da un dibattito sui «trent' anni del centrodestra» con il direttore del Tempo Davide Vecchi.

Sabato la giornata conclusiva: accanto al villaggio di Natale (con stand di solidarietà e presepe vivente), alle 15 il direttore del Messaggero Massimo Martinelli intervisterà i ministri Raffaele Fitto, Adolfo Urso e il viceministro Maurizio Leo sulla «prima manovra del nuovo governo».

La discussione comincerà già dal mattino, con il ministro Giancarlo Giorgetti intervistato dal giornalista Franco Bechis (ore 11) e a seguire un confronto tra Daniela Santanché, Nello Musumeci e Maria Elvira Calderone sul tema reddito di cittadinanza (modera Mario Giordano).

Alle 17, dopo l'intervento dei presidenti di Regione di FdI Acquaroli e Marsilio (introdotti dal vicedirettore del Tg1 Nicola Rao), spazio ai collegamenti con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Che, precisano da FdI, non saranno presenti di persona per altri impegni. Si chiude alle 17,30, con gli appunti di Giorgia in piazza, con il premier che dialogherà col giornalista tv Paolo Del Debbio.

