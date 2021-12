21 dic 2021 20:15

RITORNO AL PASSATO - I RESTI DI CINQUE PILOTI E DI UN BOMBARDIERE B25 SONO STATI RITROVATI A SCIACCA, IN PROVINCIA DI AGRIGENTO - LA DATA CHIAVE È IL 10 LUGLIO DEL 1943, PIENA OPERAZIONE HUSKY, QUELLA DELLO SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA: QUEL CHE È SICURO È CHE L'AEREO SI TROVAVA NELLA ZONA DI SCIACCA, DOVE SAREBBE DOVUTO ATTERRARE IN UN AEROPORTO "FANTASMA" DOPO LA PARTENZA DALLA TUNISIA. MA NON FECE IN TEMPO PERCHÉ FU ABBATTUTO DA…