RIUSCITE A CAPIRE COSA TIENE TRA GLI ARTIGLI QUEST’AQUILA? UN FOTOGRAFO HA REALIZZATO ALCUNI SCATTI SPETTACOLARI NEGLI STATI UNITI, MA SOLO QUANDO È TORNATO A CASA SI È ACCORTO DELLA PREDA DEL MAESTOSO RAPACE – DI NORMA LE AQUILE SONO SOLITE SFAMARSI DI PESCE, CHE RIESCONO AD AFFERRARE PLANANDO SULL'ACQUA. MA QUESTA VOLTA, L'AQUILA HA OPTATO PER…

Estratto dell’articolo di Daniela Borghi per www.leggo.it

aquila afferra pizza 3

Quando un fotografo naturalista incontra un maestoso esemplare di Aquila calva si aspetta che possa aver afferrato con i suoi artigli di tutto, ma non certo una fetta di pizza. La preda del magnifico rapace era invece un pezzo di "pepperoni", la pizza per eccellenza negli Stati Uniti che, contrariamente a quanto suggerisca il nome, non è alle verdure, ma con fette di salame piccante.

Il fotografo racconta di essersi recato nella regione per fotografare le aquile che “pescavano” o “giocavano nel cielo”. Per fare questo ha camminato lungo Wethersfield Cove. “Ero in piedi sulla sponda sotto il parcheggio e ho notato l'aquila che si avvicinava. Quando ha iniziato ad avvicinarsi al suolo e con le gambe distese, ho capito che stava atterrando", ha detto.

aquila afferra pizza 2

Secondo Gemmell il rapace non era l'unico animale ad essere interessato a quel pasto insolito per un volatile: “Ho scattato altre foto dell'aquila inseguita da corvi, prima che scomparisse dalla vista. Non so se è riuscita a mangiare la pizza, perché anche i corvi volevano quella fetta".

aquila afferra pizza 1

