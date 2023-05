RIUSCITE A VEDERE I SEDICI CERCHI NASCOSTI IN QUESTA IMMAGINE? – “THE COFFER ILLUSION” STA FACENDO IMPAZZIRE I TWITTAROLI: APPARENTEMENTE L’ILLUSIONE OTTICA IN BIANCO E NERO MOSTRA UNA SORTA DI TETTO A CASSETTONI. MA C’È MOLTO DI PIÙ. METTETEVI ALLA PROVA E VEDETE SE RIUSCITE A BATTERE IL RECORD DI 15 SECONDI…

DAGONEWS

illusione ottica 2

Un'illusione ottica contenente dei "cerchi nascosti" sta mandando in pappa il cervello dei twittaroli che si imbattono in quella che è stata ribattezza come “The Coffer Illusion”.

Nell’immagine si vedono una serie di quadrati in bianco e nero che formano una sorta di tetto a cassettoni. Solo che quell’immagine nasconde 16 cerchi che quasi nessuno riesce a individuare a un primo sguardo. C’è chi ci ha impiegato più di 45 secondi e chi è dovuto ricorrere alla soluzione senza mai riuscire a individuarli. E c’è chi è riuscito a verderli in appena 10 secondi. Accettate la sfida e mettetevi alla prova. E se proprio non riuscite a vederli, date un’occhiata alla soluzione.

illusione ottica 3

illusione ottica 1