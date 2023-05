LA RIVIERA ADRIATICA È SOTT’ACQUA! PER COLPA DEL MALTEMPO IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE "CECCARINI" DI RICCIONE SI È ALLAGATO. IN CITTÀ I VIGILI DEL FUOCO HANNO SALVATO DUE PERSONE DISABILI CHE RISCHIAVANO DI AFFOGARE IN UN SOTTOPASSAGGIO. I POMPIERI SONO TRAVOLTI DA CHIAMATE DI POVERETTI RIMASTI INTRAPPOLATI NEGLI SCANTINATI. ANCHE A PESARO LE STRADE SONO ALLAGATE – TRA FORLÌ RIMINI E RAVENNA IL TRAFFICO FERROVIARIO È INTERROTTO E A SENIGALLIA IL COMUNE CONSIGLIA DI RIFUGIARSI NEI PIANI PIÙ ALTI DEI PALAZZI - VIDEO!

1. A RICCIONE ALLAGATO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE

(ANSA) - Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione è completamente allagato. I responsabili sanitari sono in contatto con la protezione civile per coordinare eventuali misure da prendere.

maltempo e allagamenti a riccione 1

Intanto da questa mattina i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l'acqua. Richieste di aiuto soprattutto per persone rimaste bloccate per i sottopassi allagati.

maltempo e allagamenti a riccione 8

2. A RICCIONE SALVATE DUE PERSONE CHE RISCHIAVANO DI ANNEGARE

(ANSA) - A Riccione, fa sapere il Comune, sono in corso numerosi interventi di soccorso. In viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone disabili che rischiavano di annegare.

Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle. Diverse auto sono rimaste bloccate nei vari sottopassi della città. Si registrano numerosi allagamenti di garage e scantinati. Le chiamate ai centralini che gestiscono le emergenze sono centinaia.

maltempo e allagamenti a riccione 3

3. MALTEMPO: ALLAGAMENTI E FRANE STRADE CHIUSE A PESARO

(ANSA) - Maltempo anche a Pesaro, dove sono state chiuse al traffico alcune strade e sottopassi. Chiusi per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Frane invece sulla strada dell'Acquabona, strada Ponte Valle per frana, strada Roncaglia.

Allagate anche e via Belgioioso, via Mirabelli, via Madonna di Loreto (lato cimitero), i sottopassi San Decenzio, Madonna di Loreto, via Gradara, via Milano. Il sindaco Matteo Ricci che sta pubblicando aggiornamenti sui suoi social invita a "mantenere la massima attenzione e a fare spostamenti soltanto se davvero necessari"

4. MALTEMPO: STOP AI TRENI TRA FORLÌ, RIMINI E RAVENNA

(ANSA) - A causa del maltempo sull'Emilia-Romagna e l'area della costa Adriatica, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini.

maltempo e allagamenti a riccione 2

Le attuali condizioni meteo, spiega Rfi, non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro. Rete Ferroviaria Italiana dal mattino sta monitorando la situazione meteo e l'innalzamento dei fiumi così da essere pronta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima sicurezza.

5. MISA VERSO LA PIENA A SENIGALLIA, 'PORTARSI AI PIANI ALTI'

(ANSA) - Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell'Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall'alluvione il 15 settembre scorso. "Il fiume Misa - fa sapere il Comune - sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione".

