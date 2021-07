LA RIVINCITA DELLE CORNUTE – TRE RAGAZZE AMERICANE SCOPRONO DI AVERE LO STESSO FIDANZATO, LO MOLLANO E PARTONO INSIEME CON UN VECCHIO SCUOLABUS E ORA DOCUMENTANO I LORO VIAGGI SU INSTAGRAM ALLA PAGINA "THE BAM BUS" – IL RAGAZZO È STATO SCOPERTO DOPO CHE UNA DELLE TRE HA TROVATO LE SUE FOTO COMPROMETTENTI SUI SOCIAL - ALLA FINE DELLE FIERA, DOVREBBERO PURE RINGRAZIARLO: SENZA LE SUE SCAPPATELLE, NON SI SAREBBERO MAI CONOSCIUTE...

Hanno scoperto che l’uomo che frequentavano si vedeva anche con altre persone e invece di abbattersi lo hanno scaricato tutte e insieme hanno dato una svolta alla loro vita. Arriva dagli Stati Uniti la storia di queste tre donne – Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor i loro nomi – che dopo aver comprato un vecchio scuolabus sono partite insieme e adesso stanno documentando online le loro avventure. Sono i principali media americani a parlare di Morgan, Abi e Bekah, del loro ex fidanzato, e del loro bus comprato e rinnovato per i loro viaggi. La loro nuova “casa" ha anche un nome: “The BAM bus”, dalle iniziali dei loro nomi.

Sette mesi fa le tre donne hanno scoperto che l'uomo con cui stavano uscendo si vedeva anche con altre persone: lui aveva insomma più relazioni contemporaneamente. Alla fine dello scorso anno Morgan Tabor, 21 anni, ha raccontato di aver avuto la sensazione che qualcosa non andasse bene nella sua storia d’amore e dopo un po’ di ricerche sui social media si è messa in contatto con le altre ragazze.

Alla fine tutte hanno scoperto che uscivano con lo stesso uomo (che in totale frequentava sei donne nello stesso periodo). "Non ho parole per descrivere la sensazione che ho provato vedendo la foto di lui con un'altra ragazza", ha detto alla CNN Tabor, che vive nell'Idaho. "Pensavo di sposare questo ragazzo. Avevamo parlato di case e di come sarebbe stato il nostro matrimonio. Il mio mondo è crollato”, ha aggiunto. Ma poi ha trovato la forza di reagire e lo stesso hanno fatto le altre ragazze tradite.

Invece di arrabbiarsi l'una con l'altra, le tre ragazze hanno lasciato il fidanzato traditore e hanno deciso di attraversare insieme gli Stati Uniti, cosa che stanno facendo appunto grazie a uno scuolabus di 30 anni che hanno rinnovato in due mesi. Le tre ragazze stanno documentando tutto il loro viaggio sui social, su una pagina Instagram creata per l’occasione e su TikTok. Hanno raccontato di voler condividere la loro storia anche nella speranza di poter aiutare altre persone che vivono situazioni simili che possono far soffrire.

Le tre ragazze hanno raccontato di essere diventate presto amiche e di aver capito di condividere lo stesso sogno: comprare un pullman ed esplorare il Paese. A marzo hanno trovato il veicolo dei loro sogni – un vecchio scuolabus verde che un tempo apparteneva ai vigili del fuoco – e per due mesi hanno lavorato per rinnovarlo e trasformarlo in una "casa". Le tre ragazze hanno risparmiato 5.000 dollari per acquistare e rinnovare l’autobus che finalmente, il 25 giugno scorso, era pronto per un viaggio. “Se dovessi scegliere una parola per descrivere tutta questa esperienza, sarebbe surreale", ha detto Roberts.

