1 mag 2023 12:48

LA RIVINCITA DELLA EX - PER CAMILLA PARKER BOWLES SONO FINITI I TEMPI IN CUI GLI INGLESI LE TIRAVANO I PANINI NEI PARCHEGGI DEI SUPERMERCATI E FILIPPO DICEVA CHE SOLO UN PAZZO L’AVREBBE PREFERITA A DIANA - DA AMANTE PIÙ ODIATA DELLA GRAN BRETAGNA E' PASSATA A ESSERE UNA DONNA RISPETTATA GRAZIE AL SUO MODO DI FARE: NON CHIEDE MAI NIENTE PER SÉ, NON LITIGA PER PORTARE UNA TIARA PIUTTOSTO DI UN’ALTRA, NON MALTRATTA IL PERSONALE, VA DOVE LA MANDANO E...