10 ago 2023 17:04

LA RIVOLTA DEI TARTASSATI - LA SCORSA NOTTE UN AUTOVELOX A CADONEGHE, IN PROVINCIA DI PADOVA, E' STATA FATTO SALTARE IN ARIA – QUALCUNO HA PIAZZATO ESPLOSIVO ALLA BASE DELL'IMPIANTO CHE IN POCHE SETTIMANE AVEVA FATTO MULTE A 24MILA AUTOMOBILISTI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ – NON È LA PRIMA VOLTA CHE IN VENETO SI VERIFICANO SABOTAGGI O DISTRUZIONI DI AUTOVELOX…