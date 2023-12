ROBA DA MATTONI! - LA CRISI DELL'IMMOBILIARE A LONDRA È ARRIVATA A TAL PUNTO CHE LE PERSONE HANNO INIZIATO A METTERE IN VENDITA LO "SPAZIO AEREO" SOPRA LE PROPRIE CASE - SI TRATTA DI UNA PRATICA GIÀ MOLTO DIFFUSA A NEW YORK E PERMETTE ALL'ACQUIRENTE DI COSTRUIRE UNO O PIU' PIANI ADDIZIONALI, A PATTO CHE RICEVA IL PERMESSO DAL PIANO REGOLATORE DELLA ZONA - I PREZZI DI QUESTI SPAZI SI AGGIRANO SU…

SPAZIO AEREO IN VENDITA A LONDRA

Si usa dire che in questa città soltanto l’aria per respirare è gratis: ebbene, adesso è in vendita anche quella. Il proprietario di una casa di tre piani nel quartiere di Battersea ha messo all’asta lo “spazio aereo” sopra il tetto, che verrà messo all’asta nei prossimi giorni con un prezzo di partenza di 10 mila sterline, circa 12 mila euro. L’acquirente avrà il diritto di usarlo per costruire uno o più piani addizionali, una volta ricevuto il necessario permesso dal piano regolatore della zona.

[…]

L’iniziativa può sembrare uno scherzo degno di un vecchio film di Totò, ma è perfettamente legale e non rappresenta un’assoluta novità. “Il concetto di vendere lo spazio aereo sopra una casa era molto diffuso a New York un decennio fa”, afferma Anne Ashworth, esperta immobiliare. […]

Situato lungo la riva meridionale del Tamigi, il quartiere di Battersea è noto per l’ex-centrale elettrica, fotografata in una famosa copertina di un disco dei Pink Floyd, di recente ristrutturata in gigantesco shopping center, con negozi, ristoranti, terrazza panoramica e appartamenti di lusso. Quello che continua a mancare, a Londra, sono gli alloggi popolari. E il prezzo esorbitante del mattone spinge anche la classe media a emigrare verso i sobborghi, una tendenza accresciuta dallo smart working che permette di lavorare da casa almeno un paio di giorni alla settimana, evitando lunghi viaggi quotidiani sui treni dei pendolari. Non mancano, invece, le idee per fare soldi. I prezzi salgono alle stelle, nel caso dell’aria venduta sopra il tetto, è un’espressione da prendere alla lettera.