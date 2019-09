ROBA DA "MART" - VITTORIO SGARBI RISCHIA DI PERDERE IL SEGGIO DA PARLAMENTARE: I DUBBI PIÙ GRANDI CHE HA LA GIUNTA NEI CONFRONTI DEL CRITICO SONO COLLEGATI PROPRIO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL CDA DEL "MART" DI ROVERETO, POICHÉ GLI INCARICHI GESTIONALI SAREBBERO INCOMPATIBILI CON IL MANDATO DA PARLAMENTARE – MA L'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE AD APRILE AVEVA STABILITO CHE…

Ilaria Proietti per il “Fatto quotidiano”

Si considera l' erede di B. ed è pronto a guidare il Rinascimento di Forza Italia. A Vittorio Sgarbi non fanno difetto né vivacità né fantasia ma ha dimenticato di fare i compiti a casa che potrebbero costargli molto più caro di una nota sul registro. La Giunta per le elezioni della Camera, chiamata a valutare incompatibilità ed eventuali decadenze dal seggio, gli ha scritto per richiamarlo all' ordine: non ha comunicato una serie di incarichi che potrebbero essere incompatibili con il mandato parlamentare.

"Ai sensi del regolamento è tenuto a comunicare al Presidente della Camera le cariche in enti pubblici o privati anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali svolte entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data della nomina o della designazione alla carica o ufficio" si legge nella missiva della Giunta di Montecitorio che annota come Sgarbi, a inizio legislatura, abbia comunicato esclusivamente la carica di Presidente della Fondazione Cavallini-Sgarbi di Ferrara. Ma poi si era scoperto che qualcosa non tornava.

"Da notizie di stampa risulta tuttavia che Lei ricopre anche altre cariche e, in particolare, quella di presidente dell' Associazione culturale Rinascimento di Forlì, di presidente della Fondazione Canova con sede a Possagno ( TV ) e la carica di presidente del consiglio di amministrazione del Mart (il Museo di arte moderna e contemporanea di Rovereto, ndr)".

Una dimenticanza a cui ora Sgarbi dovrà rimediare in fretta integrando le informazioni fornite all' assunzione del mandato parlamentare. E specificando nel caso dell' incarico al Mart se gli siano state conferite deleghe gestionali "al fine di una compiuta valutazione della carica alla luce delle disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari". Ora Sgarbi dovrà presentare una memoria per comunicare ciò che manca e soprattutto specificare se agli incarichi corrispondano altrettante attribuzioni gestionali, incompatibili con il seggio da deputato.

A partire dal Mart su cui la Giunta proseguirà l' istruttoria che non è stata chiusa nemmeno dopo la lettera che il presidente dell' Anac ha inviato sul caso a Montecitorio. L' autorità anticorruzione infatti ad aprile aveva stabilito che non vi fosse incompatibilità con il mandato parlamentare perché il presidente del Mart, almeno da statuto, avrebbe solo la rappresentanza legale del museo. Ma sempre nello stesso parere Cantone aveva anche messo le mani avanti: nessuna incompatibilità "a condizioni che non vengano attribuite al presidente del cda del Mart specifiche deleghe gestionali".

Ora il dubbio è che Sgarbi una qualche delega la abbia. E non solo perché qualche giorno fa aveva ventilato l' interruzione di future collaborazioni tra il Mart e Verona di fronte alle resistenze che aveva incontrato per entrare nottetempo nel museo di Castelvecchio. Stuzzicando l' attenzione del consigliere regionale trentino del Pd Alessio Manica che ne ha chiesto conto a Maurizio Fugatti, presidente leghista della provincia autonoma di cui il Mart è ente strumentale. Già messo sulla graticola dall' esponente dem che gli aveva pure chiesto se esistesse correlazione tra l' incarico di presidente del Mart assegnato a Sgarbi e una mostra con le opere della famiglia dello storico dell' arte (quelle della Fondazione Cavallini-Sgarbi) alla cui organizzazione aveva contribuito la stessa provincia con 100 mila euro.

